Губернатор Игорь Руденя принял участие в заседании Государственного совета

5 апреля Президент России Владимир Путин в Москве провел заседание Государственного совета, посвященного приоритетным направлениям деятельности субъектов РФ по содействию развитию конкуренции в стране. В заседании принял участие Губернатор Тверской области Игорь Руденя.

«Развитие конкуренции – одно из ключевых направлений нашей работы. Справедливая и честная конкуренция – базовое условие для экономического и технологического развития, залог обновления страны, ее динамичного движения вперед во всех сферах жизни», – подчеркнул Владимир Путин.

Президент назвал важнейшей задачей развитие так называемых проконкурентных подходов в деятельности органов власти. Еще одна важная задача – повышение эффективности и качества управления государственным и муниципальным имуществом. По мнению главы государства, в формировании делового климата, культуры предпринимательства и практики честной конкуренции большую роль играет и сам бизнес, который должен быть ответственным.

В Тверской области вопросам развития конкуренции уделяется серьезное внимание.

«Конкуренцию надо развивать в сфере производства товаров и услуг, прежде всего для населения. Это касается здравоохранения, социальной защиты граждан. Конкуренция должна развиваться и в части оказания услуг в ЖКХ. Речь идет об управляющих и сервисных компаниях. Конкуренция может и должна развиваться в части образовательных учреждений – это частные детские сады, школы», – прокомментировал представителям СМИ итоги заседания Госсовета Губернатор Игорь Руденя.

С 2015 года регионы приступили к реализации Стандарта развития конкуренции, утвержденного Правительством Российской Федерации. Сформирован национальный план на 2018-2020 годы, в котором обозначены приоритетные отрасли и ожидаемые показатели. Владимир Путин акцентировал: такие предметные ориентиры необходимо определить для каждого региона.

По словам Игоря Рудени, в Тверской области будет сформирована дорожная карта по развитию конкуренции.

«Мы сделаем акцент на наши приоритетные направления – это туризм, образование, инфраструктура, здравоохранение, социальная поддержка, а также развитие производств, среднего и малого бизнеса», – пояснил Игорь Руденя.

Еще одно значимое направление работы, которое определил глава государства – поддержка производителей, выпуск современных, конкурентных товаров и услуг, востребованных как на внутреннем, так и на внешнем рынках.

В Тверской области одна из ключевых задач в 2018 году – поддержка местных сельхозтоваропроизводителей. На эти цели направят свыше 1,7 млрд рублей в рамках государственной программы «Сельское хозяйство» на 2017-2022 годы. Средства направят участникам рынка племенного животноводства, производства и реализации товарного картофеля, а также на кредитование малых форм хозяйствования, гранты начинающим фермерам.

Пресс-служба Правительства Тверской области.