«РОЗОВАЯ ЛЕНТОЧКА» AVON ПРОЙДЕТ СРАЗУ В ДВУХ ГОРОДАХ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

Тверская область станет третьим этапом эстафеты «Розовой ленточки» в 2017-2018 гг. С 9 по 12 апреля включительно жительницы региона смогут бесплатно пройти комплексное обследование груди, включая маммографическое исследование (по показаниям). При себе необходимо иметь паспорт и полис ОМС. По возможности рекомендуется также взять на прием заключения предыдущих исследований молочной железы.

«Вместе с Avon мы проводим акции «Розовая ленточка в твоем городе» на протяжении более пяти лет, и каждая из них – новый аргумент в пользу сотрудничества государственных структур, благотворительных и коммерческих организаций в сфере здравоохранения. Мы не просто проверяем здоровье женщин – мы анализируем организацию системы медицинской помощи в конкретном регионе, мы выносим эти выводы на обсуждение профессионального сообщества и вместе ищем решения», — говорит Илья Фоминцев, врач-онколог, исполнительный директор Фонда профилактики рака.

«Мы с радостью приняли в нашем регионе «Розовую ленточку», - комментирует Наталья Невская, первый заместитель Министра здравоохранения Тверской области. - Это очень важная инициатива, которая привлекает к проблеме рака молочной железы внимание тысяч женщин. Приятно, что таких проектов, которые объединяют силы и власти, и бизнеса, и общественных организаций, сегодня становится все больше!»

«Розовая ленточка» ― это комплекс профилактических и информационно-просветительских мероприятий, который включает открытые конференции при участии врачей, представителей власти и СМИ. Акция проводится с 2013 года в рамках международной Миссии Avon против рака груди. За это время бесплатные обследования прошли 40 000 женщин в 20 городах России. В результате каждой акции удается обследовать до 2 000 пациенток, при этом в среднем у 12-15 из них выявляется подозрение на рак молочной железы.

«15 минут – столько времени в среднем занимает процедура осмотра у маммолога,которая может спасти жизнь, — подчеркивает Илья Политковский, Директор по корпоративным и внутренним коммуникациям Avonв России и Восточной Европе. — Успешная борьба против рака груди – это в первую очередь профилактика. И мы в Avonделаем всевозможное, чтобы женщины знали о рисках этой болезни, точно могли определить ее признаки и понимали, куда нужно обращаться за помощью».

Напомним, в эстафете здоровья Avon 2017-2018 гг. ранее уже приняли участие Саранск и Хабаровск. Четвертым и последним городом в этом сезоне станет Краснодар, где кабинеты с «Розовой ленточкой» откроются уже в мае.

График проведения акции по раннему выявлению рака молочной железы в Тверской области

Дата Время приема Медицинская организация Адрес 9-12 апреля 10:00−19:00 (обеденный перерыв: 14:00-15:00) ГБУЗ ТО «Городская клиническая больница №7» (корп.2, приемное отделение) Тверь, Петербургское шоссе, 76/1 ГБУЗ ТО «Поликлиника №8» Тверь, ул. Виноградова,5 ГБУЗ ТО «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи», Поликлиника №1 Тверь, пр. Ленина, 6 ГБУЗ ТО «Ржевская центральная районная больница» Ржев, ул. Грацинского,30

О Фонде профилактики рака

Фонд профилактики рака — независимая некоммерческая организация, основанная в 2010 году с целью формирования системы раннего выявления и профилактики рака в Российской Федерации. Фонд содействует организации и проведению бесплатных медицинских обследований граждан, строительству лечебно-оздоровительных комплексов, совершенствованию материально-технической базы учреждений здравоохранения, разработке и производству реабилитационного оборудования, внедрению инновационных технологий в области профилактики онкологических заболеваний на ранних стадиях, а также оказывает адресную помощь пациентам с онкологическими заболеваниями. За время своего существования фонд разработал и реализовал несколько крупных проектов в области раннего выявления рака. Социальные проекты реализуются фондом на всей территории РФ. www.nenaprasno.ru

О НМИЦ онкологии им. Н. Н. Петрова

НМИЦ онкологии им. Н. Н. Петрова — многопрофильное клиническое, научное и учебное учреждение в области онкологии. Это один из крупнейших федеральных научно-лечебных центров России, оказывающих специализированную, в том числе высокотехнологичную медицинскую помощь на уровне мировых стандартов. Научно-исследовательская деятельность центра направлена на разработку методов профилактики, диагностики и лечения онкологических заболеваний. Ежегодно здесь обучаются более 400 врачей из России и других стран. Центр является учредителем Ассоциации онкологов Северо-Запада, регулярно проводит научно-практические конференции, форумы, мастер-классы. НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова осуществляет активное информирование пациентов, их родственников и всех, кого интересуют достижения онкологической науки. www.niioncologii.ru

Министерство здравоохранения Тверской области