Александр Бутузов: «Увеличение выплат ветеранам войны – важный социальный шаг областной власти»

Председатель Общественной палаты Тверской области Александр Бутузов поддержал решение Правительства Тверской области о двукратном увеличении единовременной денежной выплаты ветеранам по случаю годовщины Победы.

«Это важный социальный шаг областной власти, – сказал Александр Бутузов, отметив, что и в 2017 году размер единовременной выплаты был также увеличен.

Социальная политика региона должна иметь положительный тренд по всем направлениям, считает председатель областной Общественной палаты.

«Тенденции увеличения выплат сохраняется, и это делает жизнь наших ветеранов более светлой», – сказал Александр Бутузов.

О том, что в Тверской области в два раза – до 5 тысяч рублей – увеличена единовременная денежная выплата ветеранам Великой Отечественной войны к годовщине Победы, губернатор Игорь Рудени заявил на заседании областного правительства 4 апреля.

«Приняли решение повысить выплату в два раза. Ветераны Великой Отечественной войны – это люди, которых мы глубоко уважаем за то, что они сделали для нас: сохранили свободу и независимость нашей страны», – прокомментировал решение Игорь Руденя

В 2018 году выплата предусмотрена для 3368 человек. Кроме того, для ветеранов предусмотрен ряд услуг, которые предоставляются органами социальной защиты населения. Свою лепту внесут и волонтеры – они помогут пожилым людям в уборке домов, квартир и приусадебных участков.

Павел Голованов.