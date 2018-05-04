Игорь Руденя удерживает позиции в группе губернаторов с сильным влиянием в рейтинге АПЭК

Губернатор Игорь Руденя занял 28-е место в рейтинге влияния глав субъектов Российской Федерации по итогам марта. Об этом сообщается на сайте Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК).

Глава тверского региона по-прежнему входит в группу губернаторов с сильным влиянием, что подтверждается высоким вниманием федерального центра к вопросам социально-экономического развития Тверской области. В частности, в марте регион посетил председатель Государственной Думы ФС РФ Вячеслав Володин, который принял участие в форуме муниципальных образований «Верхневолжье, устремленное в будущее». Спикер федерального парламента отметил, что Тверская область уже подготовлена к реализации Послания Президента Владимира Путина по ряду ключевых направлений.

Вскоре тема развития территорий получила продолжение: в конце марта между муниципальными образованиями Тверской области были распределены средства федерального и регионального бюджетов на решение социально значимых вопросов местного значения в 2018 году общим объёмом свыше 5,1 млрд рублей.

Кроме того, ведущие предприятия региона – Тверской вагоностроительный завод и ЗАО «Хамильтон Стандард-Наука» – в первом месяце весны заключили крупные инвестиционные соглашения и контракты, что, вероятно, также отразилось на позициях Игоря Рудени в авторитетном рейтинге АПЭК.

Агентство политических и экономических коммуникаций (АПЭК) – российская компания, с 2004 года работающая в сфере политических, рейтинговых и региональных исследований, а также общественных коммуникаций и медиа-проектов. Руководит агентством известный российский политолог и политтехнолог, консультант в области общественных коммуникаций, член Общественной палаты РФ Дмитрий Орлов.

Михаил Бородов.