В Тверской области с начала 2018 года получателями выплат на первого ребенка стали 314 семей

По итогам первого квартала 2018 года в Тверской области ежемесячные выплаты в связи рождением или усыновлением первого ребенка назначены 314 семьям. Данная мера поддержки введена с 1 января 2018 года по инициативе Президента страны Владимира Путина.

«Необходимо уделять особое внимание молодым семьям. Это, как правило, и есть семьи с небольшими доходами, ведь это молодые люди, которые либо ещё учатся, либо только вступили в трудовую деятельность, доходы очень скромные, как правило. Это часто сдерживает рождение первого ребёнка, появление первенца», - отметил глава государства.

В Тверской области улучшение демографической ситуации – одно из основных направлений работы областной власти.

«Для Тверской области это главный приоритет. Улучшение демографических показателей является важным условием успешного развития экономики и социальной сферы региона», - считает Губернатор Игорь Руденя.

В Тверской области размер ежемесячной выплаты в 2018 году составляет 10625 рублей. Из федерального бюджета региону на эти цели в текущем году будет направлено 152,2 млн рублей.

В первом квартале расходы федерального бюджета на осуществление выплат составили более 5 млн рублей.

Право на получение данного вида поддержки имеют семьи, где ребенок рожден или усыновлен после 1 января 2018 года, совокупный доход семьи из 3-х человек не превышает 49669 рублей в месяц.

Пресс-служба Правительства Тверской области.