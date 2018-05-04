Депутат Артур Бабушкин: «Хорошо, что в бюджете нашлись средства для поддержки уважаемых людей региона»

Председатель постоянного комитета по социальной политике Законодательного собрания Тверской области Артур Бабушкин назвал «положительной и полезной» инициативу губернатора Игоря Рудени по увеличению единовременной денежной выплаты ветеранам в два раза – до 5 тысяч рублей.

«Это положительная и очень полезная инициатива. Она говорит о том, что люди, которые защищали Отечество, не забыты властью и обществом. Это правильный, продуманный шаг Правительства Тверской области. Хорошо, что в бюджете региона, несмотря на трудности с его наполнением, нашлись необходимые средства для поддержки уважаемых людей Верхневолжья», – отметил Артур Бабушкин.

В 2018 году единовременную выплату к Дню Победы получат 3368 человек – инвалиды и участники Великой Отечественной войны, бывшие несовершеннолетние узники фашистских концлагерей, вдовы погибших участников Великой Отечественной войны, а также награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда».

«Это люди, которых мы глубоко уважаем за то, что они сделали для нас: сохранили свободу и независимость нашей страны», – прокомментировал решение губернатор Игорь Руденя.

Павел Голованов.