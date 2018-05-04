Фонд «Петербургская политика» провел мониторинг событий в Тверской области за март

В традиционный мониторинг основных событий социально-политической жизни регионов за прошедший месяц вошли экономические новости из Тверской области. Об этом сообщается на сайте фонда «Петербургская политика».

В мартовском исследовании отмечены сразу четыре позитивных события, которые произошли в Верхневолжье. В их числе подписание Тверским вагоностроительным заводом и Центральной пригородной пассажирской компанией контракта на поставку 23 составов электропоездов «Иволга» на сумму 11,7 млрд рублей.

На церемонии подписания контракта губернатор Игорь Руденя отметил, что заключение контракта является прямым следствием визита Президента Российской Федерации в Тверскую область.

«Мы знаем, что Президент уделяет особое внимание развитию отечественной промышленности и машиностроения. В рамках визита Владимир Путин обещал оказывать поддержку и содействовать развитию Тверского вагоностроительного завода. Сегодня мы видим первые результаты, наш завод и Центральная пригородная пассажирская компания подписали контракт на поставку до конца текущего года 23 поездов «Иволга», - сказал губернатор Игорь Руденя.

Кроме того, в мониторинг включено подписание специального инвестиционного контракта между Минпромторгом РФ и производителем теплообменного оборудования для систем кондиционирования воздуха гражданских самолетов ЗАО «Хамильтон Стандард – Наука» (Кимры). Отметим, это первый подобный контракт в российском авиастроении.

Также в перечень позитивных событий, произошедших в Тверской области в марте, вошли договоренность губернатора Игоря Рудени с Банком ВТБ о реконструкции стадиона «Центральный» в Твери и решение правительства Москвы о выделении трансферта из бюджета столицы в бюджет Тверской области на реконструкцию очистных сооружений в Конаковском районе.

Фонд развития общественных связей «Петербургская политика» – независимая некоммерческая организация, которая с 2002 года занимается изучением общественного мнения и социальных процессов в обществе, а также проведением научных, социологических и политических исследований.

Михаил Бородов.