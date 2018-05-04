ВЫПЛАТЫ КО ДНЮ ПОБЕДЫ



Более 17,1 млн рублей из бюджета Тверской области будет направлено на предоставление единовременных выплат ветеранам Великой Отечественной войны к Дню Победы в 2018 году. Решение принято на заседании Бюджетной комиссии региона, которое провёл Губернатор Игорь Руденя.

«9 мая мы отметим 73-летие Великой Победы. В Тверской области по сложившейся традиции к празднику выплачивается денежное пособие ветеранам. На заседании регионального Правительства мы единогласно приняли решение увеличить размер выплаты с 2,5 до 5 тыс. рублей», — обозначил Игорь Руденя.

Дополнительные ассигнования, необходимые для осуществления выплат, выделены за счёт перераспределения средств по отрасли соцзащиты. Губернатор подчеркнул: выплаты должны быть перечислены получателям до 9 мая.

В 2018 году поддержка будет предоставлена 3368 инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, бывшим несовершеннолетним узникам фашистских концлагерей, вдовам погибших участников Великой Отечественной войны, а также жителям региона, награждённым знаком «Жителю блокадного Ленинграда».

Кроме финансовых выплат, в Тверской области предусмотрен ряд других мер поддержки ветеранов. В прошлом году более 1430 ветеранов Великой Отечественной войны воспользовались социальным такси, получили помощь в ремонте жилья, прохождении диспансеризации, обеспечении лекарственными препаратами на дому.

Активное участие в этой работе принимают волонтёры. Добровольцы помогают людям старшего поколения в уборке домов, квартир и приусадебных участков. Поддержку в рамках волонтёрских акций в 2017 году получили более 2800 ветеранов.

В марте в Тверской области установлен новый вид социальной поддержки — компенсация детям погибших участников Великой Отечественной войны на оплату проезда к месту захоронения (гибели) родителей. На эти цели в региональном бюджете на 2018 год заложен 1 млн рублей.

Компенсация будет предоставляться жителям Верхневолжья один раз в 2 года в размере 100% стоимости проезда туда и обратно железнодорожным, воздушным, водным или автомобильным транспортом на сумму не более 25 тыс. рублей. За получением этих выплат необходимо обращаться в центры социальной поддержки населения.



Пресс-служба Правительства Тверской области.