10 муниципальных проектов событийного туризма получат поддержку из бюджета Тверской области в 2018 году



В 2018 году муниципальные образования Тверской области получат субсидии из областного бюджета на проведение событийных туристических мероприятий. Решение принято на заседании Правительства Тверской области, которое провел Губернатор Игорь Руденя.

«Наша основная цель - обозначить ключевые мероприятия в туристической жизни региона, которые могли бы повысить статус территории, привлечь в регион новых гостей. Главное - не подходить формально к этой работе», - отметил Игорь Руденя.

Всего планируется поддержать около 10 проектов. В бюджете региона на эти цели предусмотрено 6 млн рублей.

Условия получения субсидии – наличие муниципальной программы развития туризма, местное и внебюджетное софинансирование не менее 50% от стоимости организации и проведения мероприятия.

Субсидии будут предоставляться на основании конкурсного отбора. Количество начисленных баллов будет зависеть от уровня мероприятия (международный, общероссийский, межрегиональный, региональный, муниципальный), количества его участников, объема местного финансирования. Также будет учитываться наличие события в туристическом календаре, линейки сувенирной продукции с соответствующей символикой, логотипа, сайта, аккаунтов мероприятия в социальных сетях.

На сегодня в календарь туристических событий региона включено 40 наиболее значимых мероприятий в 16 муниципальных образованиях. Крупнейший из них – празднование 700-летия духовного подвига святого благоверного князя Михаила Тверского, которое пройдет в декабре этого года в Твери. Кроме того, в календарь внесены фестиваль сыра в Конаково, который будет проводиться впервые, традиционный фестиваль карельского пирога калитка в Лихославльском районе, фестиваль «Былинный берег» в Кимрском районе и другие яркие мероприятия.



Пресс-служба Правительства Тверской области.