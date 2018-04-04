Почта России поставила рекорд по обработке международных отправлений в 1 квартале 2018 года

По предварительным итогам в 1 квартале 2018 года Почта России обработала

95,7 млн международных почтовых отправлений с товарными вложениями1, что на

35% превышает показатель аналогичного периода 2017 года (70,9 млн шт.). В марте

зафиксирован рекорд по месячному количеству международных отправлений - 37,6

млн международных отправлений. Экспорт почтовых отправлений из Российской

Федерации в 1 квартале 2018 года вырос на 22,6%, составив около 900 тыс. штук.

«Показатели первого квартала сравнялись с объемами самых загруженных месяцев

предновогоднего пикового периода – ноября и декабря. Ежедневно мы обрабатываем

более миллиона посылок, - отметил генеральный директор Почты России Николай

Подгузов. – Мы прогнозируем, что в течение всего года сохранится тенденция по росту

входящих в Россию объемов международных отправлений. Почта России продолжит

развивать логистическую инфраструктуру для бесперебойной обработки и доставки

отправлений получателям».

В 2018 году будет реализован масштабный проект по строительству второй очереди

сортировочного цента во Внуково. В течение 2-3 лет запланировано строительство сети

логистических центров по всей стране.

В 2017 году Почта России обработала совокупно 365 млн отправлений с товарными

вложениями, что почти на 23% больше, чем в 2016 году.

Почта России активно развивает логистическую инфраструктуру. В частности, запущен

логистический почтовый центр в Казани для обработки как внутрироссийской, так и

международной почты. Он обслуживает почти 12 миллионов россиян. Детальная

сортировка в центре осуществляется для 3500 почтовых отделений. Оборудование

позволяет обрабатывать более 1 млн почтовых отправлений в сутки, в том числе более 150

тыс. посылок и международных мелких пакетов.

В 2017 году Почта России на 20% увеличила мощность логистического центра Внуково -

до 1,5 млн отправлений в сутки.

В автоматизированном сортировочном центре Санкт-Петербурга заработала новая линия

Toshiba для обработки международных почтовых отправлений весом от 20 г до 2 кг

преимущественно из Финляндии, стран Балтии и других стран мира, из которых

совершаются рейсы в аэропорт Пулково. Сортировочная машина имеет расчётную

мощность 220 тыс. почтовых отправлений в сутки. Она оборудована системой оптического распознавания, которая позволяет сортировать не только регистрируемые, но

и простые мелкие макеты.

Пресс-служба ФГУП «Почта России».