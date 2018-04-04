Александр Грибов: «Решение Игоря Рудени удвоить выплаты ветеранам к годовщине Великой Победы – важно и актуально»

Председатель региональной патриотической общественной организации «Генеральский клуб» Александр Грибов прокомментировал заявление губернатора Игоря Рудени о двукратном увеличении единовременной денежной выплаты ветеранам Великой Отечественной войны к годовщине Победы.

«Внимание к ветеранам необходимо в любое время, а тем более в канун годовщины Победы, поэтому считаю решение Правительства Тверской области важным и актуальным», – сказал Александр Грибов.

Председатель «Генеральского клуба» подчеркнул, что забота о поколении победителей не должна исчерпываться лишь финансовой поддержкой.

«Необходимо, чтобы и общественные организации уделили внимание ветеранам. Члены «Генеральского клуба» тоже планируют посетить семьи ветеранов, пообщаться с ними, узнать, какая необходима помощь», – сообщил Александр Грибов.

О решении увеличить в два раза – до 5 тысяч рублей – единовременную денежную выплату ветеранам Великой Отечественной войны к годовщине Победы сообщил губернатор Игорь Руденя 4 апреля на заседании Правительства Тверской области 4 апреля.

«Приняли решение повысить выплату в два раза. Ветераны Великой Отечественной войны — это люди, которых мы глубоко уважаем за то, что они сделали для нас: сохранили свободу и независимость нашей страны», – сказал Игорь Руденя.

В 2018 году выплата предусмотрена для 3368 человек. Ежегодно поддержку к Дню Победы получают инвалиды и участники Великой Отечественной войны, бывшие несовершеннолетние узники фашистских концлагерей, вдовы погибших участников Великой Отечественной войны, а также награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда».

Елена Петровская.