Муниципальные образования Тверской области получат финансовую поддержку на развитие инфраструктуры туризма

В 2018 году из бюджета Тверской области будет направлено 10 млн рублей на развитие туристической инфраструктуры в муниципальных образованиях региона. Вопрос рассмотрели на заседании Правительства области, которое 4 апреля провел Губернатор Игорь Руденя.

«Реализацию новых туристических проектов необходимо синхронизировать с программой ремонта дорог. Приводя в порядок наши дороги, мы планируем повысить туристическую привлекательность территорий», - отметил Губернатор Игорь Руденя.

Средства будут направляться по результатам конкурсного отбора. К рассмотрению принимаются проекты, предусматривающие создание этнографических парков, площадок для проведения событийных мероприятий, исторических реконструкций, музейно-культурных центров, центров развития ремесел, стоянок для караванеров, кемпингов, туристских информационных центров. Для участия в конкурсном отборе муниципалитетам необходимо предоставить соответствующую заявку, описание проекта, план его реализации и другие документы.

Условиями для получения межбюджетных трансфертов являются наличие муниципальной программы развития туризма, местное финансирование не менее 35% от стоимости проекта.

При отборе проектов будет учитываться число создаваемых благодаря его реализации рабочих мест, количество посетителей новых объектов туридустрии, процент местного и внебюджетного софинансирования проекта, влияние проекта на развитие туристического потенциала региона.

Пресс-служба Правительства Тверской области.