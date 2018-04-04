В Тверской области до 5 тыс. рублей увеличена единовременная выплата ветеранам к Дню Победы

В Тверской области в два раза – до 5 тыс. рублей – увеличена единовременная денежная выплата ветеранам Великой Отечественной войны к годовщине Победы. Об этом заявил Губернатор Игорь Рудени на заседании областного Правительства 4 апреля.

«Приняли решение повысить выплату в два раза. Ветераны Великой Отечественной войны — это люди, которых мы глубоко уважаем за то, что они сделали для нас: сохранили свободу и независимость нашей страны», – прокомментировал решение Игорь Руденя в ходе общения с журналистами.

В 2018 году выплата предусмотрена для 3368 человек. Ежегодно поддержку к Дню Победы получают инвалиды и участники Великой Отечественной войны, бывшие несовершеннолетние узники фашистских концлагерей, вдовы погибших участников Великой Отечественной войны, а также награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда».

Помимо денежных выплат, ветеранам предусмотрен ряд услуг, которые предоставляются органами социальной защиты населения. В 2017 году более 1430 ветеранов Великой Отечественной войны воспользовались социальным такси, получили помощь в ремонте жилья, прохождении диспансеризации, обеспечении лекарственными препаратами на дому и др.

В работу активно включены волонтеры, которые помогают пожилым людям в уборке домов, квартир и приусадебных участков. Поддержку в ходе добровольческих акций в 2017 году получили более 2800 ветеранов.

Пресс-служба Правительства Тверской области