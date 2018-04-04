Обеспечение безопасности во время празднования Пасхи в Тверской области обсудили на заседании в Правительстве региона

4 апреля Губернатор Игорь Руденя провёл заседание Координационного совещания по обеспечению правопорядка в Тверской области. На повестку дня был вынесен вопрос обеспечения общественного порядка и пожарной безопасности во время празднования Пасхи на территории региона.

«Ночные и утренние богослужения пройдут в 182 храмах, их посетят тысячи человек. Основная задача органов исполнительной власти и местного самоуправления, правоохранительных органов и МЧС – обеспечить антитеррористическую защищённость и противопожарную безопасность во время всех праздничных мероприятий», — обозначил Игорь Руденя.

Ночные пасхальные богослужения в храмах Верхневолжья пройдут в ночь с 7 на 8 апреля начиная с 23:15. Дежурство на местах будут нести сотрудники МЧС, бригады скорой помощи, представители региональных управлений МВД и Росгвардии с участием казачества, добровольных народных дружин, частных охранных организаций.

До начала праздника будут проверены помещения и территория вокруг храмов, системы пожаротушения, пути эвакуации, наличие первичных средств для борьбы с огнём.

Пресс-служба Правительства Тверской области.