На заседании Правительства Тверской области рассмотрели итоги реализации программы переселения граждан из аварийного жилья

Итоги реализации программы переселения граждан из аварийного жилья, а также планы по участию Тверской области в новой федеральной программе по данному направлению обсудили на заседании Правительства региона, которое 4 апреля провел Губернатор Игорь Руденя.

«Сейчас по поручению Президента Российской Федерации Владимира Путина разрабатывается новая федеральная программа переселения граждан из аварийного жилья. Подготовка к участию в ней является сегодня основной задачей. Необходимо учесть опыт предыдущих лет для обеспечения реализации новой программы», - обозначил Игорь Руденя.

В настоящее время программа выполнена в Тверской области более чем на 90%. В новое жильё переехали более 7,4 тысячи граждан, расселено 610 аварийных домов общей площадью свыше 126 тыс. кв. м. На эти цели за 5 лет реализации программы было направлено 5,3 млрд рублей. Это средства Фонда содействия реформированию ЖКХ, областного и местных бюджетов.

В настоящее время в Фировском районе завершается строительство трёх новых домов, в стадии расселения ряд домов в Осташкове, поселках Пено и Молоково. Глава региона поставил задачу не позднее 1 июля 2018 года завершить переселение граждан, устранить выявленные по обращениям граждан нарушения и недостатки в построенных домах.

Особое внимание в ходе обсуждения было уделено тем муниципалитетам, которые не приняли участия в программе. Это Кувшиновский, Оленинский, Удомельский, Весьегонский, Краснохолмский, Кесовогорский районы. Игорь Руденя поручил проанализировать причины сложившейся ситуации и принять соответствующие решения.

Также рассматривался вопрос участия региона в новой федеральной программе переселения граждан. Данная тема недавно обсуждалась на заседании наблюдательного совета государственной корпорации — Фонда содействия реформированию ЖКХ в Москве под руководством председателя наблюдательного совета госкорпорации Сергея Степашина. В Тверской области сейчас идет формирование реестра многоквартирных домов, признанных аварийными после 1 января 2012 года. В него включено 422 дома в 26 муниципальных образованиях.

По мнению Губернатора Игоря Рудени, при реализации новой программы подход к строительству домов должен быть комплексным. В частности, обязательным требованием к застройке должно быть наличие необходимой инфраструктуры, дорог, зон отдыха, близость социальных учреждений. Все это должно быть заранее отражено в генпланах территорий – обозначил Игорь Руденя.

Пресс-служба Правительства Тверской области.