В Тверской области определены периоды весенней охоты в 2018 году

В Тверской области установлены периоды весенней охоты на водоплавающую и боровую дичь продолжительностью по 10 календарных дней в апреле и мае 2018 года. Получить разрешение на добычу охотничьих ресурсов на территории общедоступных угодий жители региона могут у инспекторов в области охраны окружающей среды, а также в Министерстве природных ресурсов региона.

Расширение возможностей для активного отдыха на базе охотничьих хозяйств Верхневолжья, их вовлечение в туристическую деятельность является одним из направлений развития отрасли, считает Губернатор Игорь Руденя.

С 21 по 30 апреля будет разрешена охота в Андреапольском, Бельском, Жарковском, Западнодвинском, Зубцовском, Калининском, Кимрском, Калязинском, Конаковском, Лихославльском, Нелидовском, Оленинском, Ржевском, Торжокском, Торопецком районах и Осташковском городском округе.

С 28 апреля по 7 мая будет открыта весенняя охота в Бежецком, Бологовском, Весьегонском, Вышневолоцком, Кашинском, Кесовогорском, Краснохолмском, Кувшиновском, Лесном, Максатихинском, Молоковском, Пеновском, Рамешковском, Сандовском, Спировском, Старицком, Сонковском, Селижаровском, Фировском районах и Удомельском городском округе.

В весенний сезон разрешена охота на гуся, селезня, вальдшнепа, глухаря, тетерева. Со 2 апреля заявления на выдачу разрешений на добычу охотничьих ресурсов принимают государственные инспекторы в области охраны окружающей среды. С 6 апреля за получением разрешений на охоту можно обращаться в Министерство природных ресурсов Тверской области по адресу: Тверь, ул. Горького, д. 97, тел.: (4822)73-31-82.

Пресс-служба Правительства Тверской области.