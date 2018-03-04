Международный фестиваль И.С. Баха в Твери завершится выступлением барочного консорта

3 апреля в Тверской академической филармонии состоится закрытие XXVI Международного фестиваля музыки И.С. Баха «Бах-Вивальди». В этот вечер для зрителей выступит уникальный профессиональный коллектив, специализирующийся на воссоздании исторического звучания музыки прошлого.

Проведение фестиваля важно не только для культурной и музыкальной жизни, но и развития туризма, считает Губернатор Игорь Руденя. Ежегодно это событие притягивает в Тверь сотни любителей классической музыки из разных регионов страны и зарубежья.

Фестиваль завершится выступлением барочного консорта «TEMPO RESTAURO» под руководством дирижёра Московского академического Музыкального театра им. К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко Марии Максимчук. В составе коллектива – постоянно выступающие на театральной сцене оперные певцы, посвятившие себя изучению и исполнению старинной музыки, а также ансамбль исполнителей на исторических инструментах. Некоторые барочные инструменты реставрированы, некоторые – изготовлены по старинным образцам современными мастерами.

В другие дни фестиваля на сцене филармонии выступили Губернаторский камерный оркестр «Российская камерата», Губернаторский камерный хор «Русский партес» под руководством приглашенного польского дирижера, художественного руководителя и главного дирижера Варминско-Мазурской филармонии им. Феликса Нововейского – Пиотра Сулковски. Также состоялся концерт органной музыки профессора консерватории в Нидерландах Елены Базовой, новую уникальную концертную программу «Вивальди. Времена Танго» представил мультиинструменталист и дирижер Юрий Медяник.

Пресс-служба Правительства Тверской области.