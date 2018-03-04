В апреле врачи мобильных медицинских бригад будут вести прием в шести районах Тверской области

В апреле 2018 года мобильные бригады врачей посетят шесть районов Тверской области: Максатихинский, Кимрский, Западнодвинский, Калязинский, Сандовский и Зубцовский. Выезды сформированы с учетом востребованности определенных специалистов в муниципалитетах. Прием будут вести кардиологи, неврологи, эндокринологи, оториноларингологи, офтальмологи.

Губернатор Тверской области Игорь Руденя определил важнейшей задачей в здравоохранении повышение доступности и качества медицинской помощи населению, в том числе в сельской местности.

«Будем наращивать в регионе объемы выездных форм работы», – обозначил Игорь Руденя.

Графики выезда мобильных бригад в районы Тверской области сформированы при участии Совета главных врачей, созданного при Министерстве здравоохранения региона по предложению Губернатора Игоря Рудени.

В состав бригад входят специалисты областной клинической больницы, кардиологического, онкологического и противотуберкулезного диспансеров, клинического лечебно-реабилитационного центра, центра специализированной помощи им. В.П. Аваева, а также больниц города Твери и некоторых центральных районных больниц.

В 2017 году специалистами мобильных бригад было осмотрено более 8200 жителей Верхневолжья, на дополнительное обследование и лечение направлено 746 человек.

О необходимости развивать выездные формы работы в регионах говорил Президент Владимир Путин в ежегодном Послании Федеральному Собранию.

«Для населённых пунктов, где проживает менее 100 человек, необходимо организовать мобильные медицинские комплексы, автомобили с повышенной проходимостью, со всем необходимым диагностическим оборудованием», – сказал Владимир Путин.

На приобретение передвижных медицинских комплексов Тверской области в 2018 году из федерального бюджета выделено более 135 млн рублей.

Пресс-служба Правительства Тверской области.