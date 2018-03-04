В Тверской области стартовал региональный этап всероссийского конкурса «Семья года»

В Тверской области объявлено начало регионального этапа всероссийского конкурса «Семья года». Для участия в нем необходимо подготовить творческую работу под девизом «Моя семья – моя Россия». Прием заявок осуществляют комплексные центры социального обслуживания населения по месту жительства семей.

На встрече с победителями всероссийского конкурса прошлого года Президент России Владимир Путин говорил не только о поддержке семей по многим направлениям, но и о важности правильного выстраивания отношений внутри самих семей.

«Талант людей, которым удается преодолевать все трудности, причём удаётся их преодолевать если не легко, то на основе добра и любви друг к другу, – этот талант очень дорогого стоит, так же как и талант создать атмосферу теплоты, добра, взаимной поддержки», - отметил глава государства.

В Тверской области уделяется особое внимание работе по формированию в обществе семейных ценностей, распространения положительного опыта социально-ответственных семей, семейных династий, ведущих здоровый образ жизни, активно участвующих в жизни региона и всей страны.

«Семья – это основа государства и главная ценность в нашей жизни. Именно здесь формируется мировоззрение каждого человека, передаются из поколения в поколение ценности и традиции нашего народа», — считает Губернатор Игорь Руденя.

Конкурс проходит по нескольким номинациям: «Лучшая многодетная семья года», «Молодая семья», «Сельская семья», «Золотая семья России», «Семья – хранитель традиций», «Лучшая приемная семья года».

В прошлом году семья Боруленковых из Нелидовского района Тверской области, успешно пройдя региональный этап конкурса «Семья года», вошла в число победителей всероссийского этапа. Наши земляки стали одними из лучших в номинации «Сельская семья». Михаил и Галина Боруленковы воспитали троих детей. Супруги – учителя высшей категории, всю свою жизнь они посвятили работе в школе.

Всего в прошлом году в конкурсе приняли участие 322 семьи из 85 субъектов Российской Федерации.

Пресс-служба Правительства Тверской области.