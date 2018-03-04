Выставка «Здесь жили вдохновенья»: Лермонтов глазами художников XIX-XX веков

«Дом поэзии Андрея Дементьева» приглашает на новую выставку «Здесь жили вдохновенья»: Лермонтов глазами художников XIX-XX веков». Экспозиция составлена на основе фондовой коллекции музея-заповедника «Тарханы» и показывает результаты более чем полуторавековой работы над живописным истолкованием творчества Михаила Юрьевича.

В экспозиции Вы увидите работы таких именитых художников как И.Е. Репин, Л.О. Пастернак, И.И. Шишкин, М.А. Врубель. Наибольший интерес для поклонников Лермонтова представляют картины М.А. Зичи, который одним из первых среди художников XIX века создал наиболее удачные иллюстрации к произведениям любимого писателя и поэта.

Посетить художественную выставку в «Доме поэзии Андрея Дементьева» вы можете до 27 апреля. Справки по телефонам: (4822) 777-837, 777-839.