10 парков будет благоустроено в Тверской области по программе формирования комфортной городской среды в 2018 году

В 2018 году в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» на территории Верхневолжья будет благоустроено 10 парков. На эти цели заложено свыше 9,7 млн рублей: около 7,3 млн из федерального бюджета, 2,4 млн рублей из областной казны.

Приоритетный проект «Формирование комфортной городской среды» разработан по инициативе Президента России Владимира Путина.

«Это проект федерального формата, очень важный и востребованный. Необходимо обеспечить контроль и качественное исполнение всех мероприятий», – считает Губернатор Тверской области Игорь Руденя.

По итогам конкурсного отбора финансирование на благоустройство парков будет предоставлено Андреаполю, Бежецку, Кашину, Калязину Нелидово, Старице, Сандово, Ржеву, ЗАТО Озёрный и пос. Красномайский Вышневолоцкого района. В муниципальных образованиях уже разработана проектная документация по каждому из 10 объектов.

В Андреаполе обустроят городской сквер с пешеходными дорожками и малыми архитектурными формами, а также заменят оборудование на расположенной вблизи зоны отдыха детской площадке. В Бежецке запланировано благоустройство парка на набережной рядового Николаева, в Калязине — замена ограждения в городском парке, в Кашине — устройство центрального тротуара в городском саду.

В Нелидово предполагается расчистка территории парка на улице Советской, ремонт системы водоотведения, а также обустройство детского спортивно-игрового комплекса. В городском парке Старицы и центральном парке Сандово будут обустроены пешеходные зоны и установлены малые архитектурные формы.

В Ржеве проект благоустройства парковой зоны предусматривает обустройство пешеходной дорожки, детской площадки, систем освещения и водоотведения, парковки, а также посадку кустарников, установку малых архитектурных форм.

В ЗАТО Озёрный планируется привести в порядок парк имени маршала Неделина: мемориал и зону отдыха, детскую и спортивную площадки. В посёлке Красномайский будет благоустроен сад у дома культуры. В перечне работ — расчистка территории, создание дорожек, установка ограждения и аттракционов, ремонт системы освещения.

В прошлом году по проекту «Формирование комфортной городской среды» работы были проведены в парковых зонах Бежецка, Калязина, Кашина, Сонково, Нелидово, Старицы.

Другие направления программы Тверской области по формированию комфортной городской среды — благоустройство дворов и общественных пространств.

В отборе общественных территорий, которые будут приведены в порядок в этом году, впервые принимали участие жители региона. Рейтинговое голосование проводилось в 11 городах с населением свыше 20 тысяч человек: Твери, Вышнем Волочке, Кимрах, Торжке, Бежецке, Бологое, Нелидово, Осташкове, Удомле, Конаково и Ржеве. Общественные зоны - лидеры голосования будут включены в муниципальные программы по формированию комфортной городской среды на 2018 год.

Всего на приведение в порядок общественных пространств, парков и дворовых территорий по проекту «Формирование комфортной городской среды» в Тверской области в текущем году будет направлено более 348 млн рублей из федерального и регионального бюджетов.

Областная программа по формированию комфортной городской среды рассчитана до 2022 года. Ожидается, что ее общий бюджет в 2018-2022 годах составит порядка 1,8 млрд рублей. Всего в течение 5 лет планируется благоустройство 90 общественных территорий и 30 парков.

Пресс-служба Правительства Тверской области.