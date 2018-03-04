Тверская область присоединится к всероссийскому субботнику «Зелёная весна»

С 21 апреля по 21 мая в большинстве регионов пройдёт крупнейшая в стране экологическая акция — всероссийский экологический субботник «Зелёная весна». На территории Верхневолжья в рамках проекта запланирована традиционная областная акция «Экологический десант», которая состоится 5 мая. Жителей муниципальных образований приглашают выйти на субботники в парках, скверах, особо охраняемых природных территориях, на берегах водных объектов.

Задачу обеспечить на всей территории России высокие стандарты экологического благополучия поставил Президент РФ Владимир Путин в Послании Федеральному Собранию.

«Тверская область является одной из наиболее экологически чистых в ЦФО и обладает огромным рекреационным потенциалом. Мы связываем понятие экологии с уровнем развития общества. Подобные акции направлены на повышение социальной ответственности граждан в отношении к окружающей среде», — считает Губернатор Игорь Руденя.

Всероссийский субботник «Зелёная весна» организован экологическим фондом им. В.И. Вернадского. Ожидается, что в целом по стране он объединит 2,5 миллиона волонтёров, представителей государственных и частных организаций, неравнодушных к сохранению природы граждан.

Жители Верхневолжья могут зарегистрироваться в качестве участников на официальном сайте проекта http://vesna.vernadsky.ru или в Министерстве природных ресурсов и экологии Тверской области по телефону (4822) 73-31-70.

В рамках акции пройдут конкурсы на лучший видеосюжет или текст для песни о субботнике «Зелёная весна», а также конкурс на лучшее фото с субботника c хештегом #зеленаявесна вInstagram. Победители будут награждены специальными призами фонда им. В.И. Вернадского. Подробные условия участия в конкурсах размещены на сайте акции «Зелёная весна».

Справочно: 2017 год в России был объявлен Годом экологии и особо охраняемых природных территорий. В тверском регионе прошло более 160 профильных мероприятий, в том числе субботников и просветительских акций на экологическую тематику. Особое внимание было уделено реализации проектов, направленных на формирование экологической культуры и экологическое воспитание молодого поколения. В частности, состоялись акции «Экологический десант», «Живи, лес!», «Всероссийский день посадки леса», «Чистый лес», всероссийский экологический урок «Сделаем вместе!», тематические фестивали, конкурсы рисунков и плакатов.

Пресс-служба Правительства Тверской области