В пасхальные дни в Тверской области пройдут фестиваль куличей и концерт хора Валаамского монастыря «Свет Валаама».

Учреждения культуры Тверской области подготовили к празднику Воскресения Христова тематические выставки, мастер-классы, музыкальные, семейные программы.

Задачу более активно продвигать возможности музеев, театров, концертных площадок и библиотек области, чтобы жители и гости Верхневолжья могли качественно и с пользой проводить свой досуг, поставил Губернатор Игорь Руденя.

С 8 по 11 апреля в тверском областном Центре детского и семейного чтения им.А.С. Пушкина будет проходить книжно-иллюстративная выставка «Свет Воскресения Христова». В музее тверского быта 8 апреля состоится мастер-класс по росписи пряников «Дорого яичко ко Христову дню».

13 апреля на сцене тверского театра драмы выступит хор Валаамского монастыря «Свет Валаама». 14 апреля в музейно-выставочном центре им.Л.Чайкиной пройдет семейный праздник «Красная горка», а в детском музейном центре тверского государственного объединенного музея – фестиваль куличей. 15 апреля тверской областной Дом народного творчества приглашает всех на семейную интерактивную программу. В этот же день в филармонии квинтет солистов ансамбля «Россия» им. Л.Зыкиной исполнит русские народные песни.

Яркими культурными событиями будет наполнена вся пасхальная неделя. Тверской театр драмы 8 апреля покажет спектакль по произведению И.Тургенева «Отцы и дети», в тверской областной универсальной библиотеке им. Горького состоится концерт студентов тверского музыкального колледжа им. М.П.Мусоргского «Апрельские квартеты».

12 апреля в театре драмы с гастролями выступит Рыбинский театр со спектаклем по произведению М.Булгакова «Собачье сердце».

В областной филармонии 10 апреля пройдет концерт камерной музыки, 12 апреля - программа «Очарование» с участием заслуженной артистки России Татьяны Скворцовой, Анны Балабойко, Татьяны Николаенко и других артистов.

Тверской театр кукол порадует маленьких зрителей спектаклями «Айболит и Бармалей», «Конек-Горбунок», «Аленький цветочек», «Тайна старого фонаря».

В тверском Центре детского и семейного чтения 11 апреля пройдет литературный час к 195-летию со дня рождения русского писателя, драматурга А.Н.Островского.

Пресс-служба Правительства Тверской области.