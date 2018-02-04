Жителей Тверской области приглашают принять участие в экологической акции «Вода России»

1 апреля стартовала ежегодная общероссийская акция «Вода России» по уборке водоёмов и их берегов. Проект организован Министерством ресурсов и экологии РФ в рамках федеральной целевой программы по развитию водохозяйственного комплекса страны. Всех желающих жителей Тверской области приглашают присоединиться к субботникам на водных объектах.

«Для Тверской области водные ресурсы исторически играют огромную роль. Это касается использования потенциала великой русской реки Волги, которая берет начало на территории нашего региона, сотен других рек и водоёмов», – считает Губернатор Игорь Руденя.

Акция «Вода России» проводится с 2014 года и нацелена на улучшение экологии водоёмов, популяризацию бережного отношения к водным ресурсам. С каждым годом расширяется география проекта и растёт число участников. В 2017-м к нему присоединились более 1,4 миллиона человек из 83 регионов, проведена уборка 10 тыс. водоёмов. В частности, два субботника в рамках акции прошли в Тверской области.

Для участия в проекте «Вода России» необходимо зарегистрироваться и заполнить анкету на сайте чистыеберега.рф. Там же доступна специальная онлайн-карта, которая поможет найти единомышленников в своём регионе, и методические материалы по организации уборки водоёмов.

Время проведения субботников — до 15 сентября. Все участники получат специальные дипломы акции, самые активные — памятные призы. Также будет составлен рейтинг субъектов РФ, показавших лучшие результаты при проведении акции.

В настоящее время Верхневолжье готовится к реализации федерального проекта «Сохранение и предотвращение загрязнения реки Волги», который разработан в 2017 году по инициативе Президента России Владимира Путина. Поручение об активизации участия в нём Тверской области глава государства дал во время визита в Тверь в январе текущего года.

Региональный план мероприятий по сохранения Волги сейчас находится на рассмотрении в Министерстве природных ресурсов и экологии РФ. В документ включены работы по строительству и реконструкции очистных сооружений, а также по расчистке и восстановлению водных зон в устье реки Шоша, на Иваньковском водохранилище. Запланирована модернизация очистных сооружений в Ржеве, Старице, Торжке и других муниципалитетах.

Всего в региональном списке 20 объектов, отобранных по принципу социальной значимости. Участие в проекте позволит снизить процент износа систем водоочистки и водоотведения, улучшить инфраструктуру, повысить качество жизни граждан.

Реализация мероприятий рассчитана до 2025 года и предполагает привлечение средств федерального и областного бюджетов, а также внебюджетных источников. По предварительной оценке, общий объём финансирования проекта в Тверской области составит более 10 млрд рублей.

Кроме того, в 2018-2020 годах Верхневолжье получит из бюджета Москвы средства на реконструкцию очистных сооружений в Конаково и посёлке Радченко Конаковского района. Финансирование предоставляется в рамках соглашения о сотрудничестве между Правительством Тверской области и Правительством Москвы.

Пресс-служба Правительства Тверской области.