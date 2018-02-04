Тверской области из федерального бюджета выделено более 584,9 млн рублей на строительство путепровода в Чуприяновке

Тверской области выделено более 584,9 млн рублей федеральных средств в рамках межбюджетных трансфертов на реализацию особо важных для социально-экономического развития территорий проектов. Соответствующее распоряжение подписано Председателем Правительства РФ Дмитрием Медведевым. Финансы направят на строительство в Калининском районе тоннеля на пересечении автодороги «Москва – Санкт-Петербург» – Чуприяновка – Старый Погост с железнодорожными путями.

«Создание современной транспортной инфраструктуры в районе железнодорожного переезда в Чуприяновке – важный проект для Тверской области. Его реализация позволит значительно повысить качество жизни людей», – считает Губернатор Игорь Руденя.

В настоящее время на станции Чуприяновка продолжается строительство путепровода тоннельного типа на пересечении автодороги «Москва – Санкт-Петербург» – Чуприяновка – Старый Погост с железнодорожными путями. Подрядной организацией выступает АО «РЖДстрой». Планируется, что работы на объекте будут завершены в 2018 году.

Также будет приведена в порядок автомобильная дорога, соединяющая посёлок Чуприяновка с трассой М-10. На эти цели в 2018 году из областного бюджета направят более 14,2 млн рублей.

Пресс-служба Правительства Тверской области.