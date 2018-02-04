Олимпийцы старшего поколения встретятся с начинающими спортсменами Тверской области

В рамках социально значимого проекта «Малые города большого спорта» Всероссийской благотворительной программы «Олимпийские легенды — детям и молодёжи России» в Тверской области проходят встречи знаменитых спортсменов с детьми и молодёжью. С 4 по 6 апреля в Ржеве и Зубцове побывают олимпийские чемпионы и призёры по волейболу, футболу, плаванию, гандболу. Цель проекта — популяризация массового спорта, здорового образа жизни, привлечение детей к регулярным занятиям физкультурой.

Развитие на территории Верхневолжья инфраструктуры для занятий спортом — в числе приоритетных направлений работы Правительства региона. По мнению Губернатора Игоря Рудени, популяризация массовых видов спорта играет важную роль в воспитании подрастающего поколения.

В ходе встреч в Ржеве и Зубцове молодые спортсмены смогут пообщаться с чемпионом Олимпийских игр 1976 года Николаем Томилиным, олимпийскими чемпионками по волейболу Ниной Смолеевой и Людмилой Жигилий, футболистом, призёром Олимпийских игр-1972 Сергеем Ольшанским, обладателем двух серебряных и двух бронзовых медалей Олимпиады, пловцом Виктором Мазановым.

В феврале в рамках программы «Олимпийские легенды – детям и молодёжи России» заслуженные спортсмены посетили Вышний Волочёк и Торжок.

В 2018 году на развитие физкультуры и спорта в Тверской области заложено более 746 млн рублей. Основная часть средств — более 711 млн рублей – будет направлена на массовую физкультурно-оздоровительную и спортивную работу, подготовку спортивного резерва, развитие спорта высших достижений и базовых дисциплин. В бюджете региона также предусмотрены средства на укрепление материально-технической базы школ, поддержку адаптивной физкультуры и спорта.

С 2017 года муниципалитеты Верхневолжья получают субсидии на оборудование плоскостных сооружений. В прошлом году по итогам конкурсного отбора было установлено 13 объектов в Бежецке, Торжке, Весьегонском, Западнодвинском, Кувшиновском, Лихославльском, Кимрском, Бологовском, Калининском, Вышневолоцком, Старицком районах. В 2018 году на эти цели предусмотрено более 26,2 млн рублей.

Пресс-служба Правительства Тверской области.