4 апреля - Международный день интернета. Всемирная система объединенных компьютерных сетей кардинально изменила многих из нас, позволила сделать жизнь большинства людей более интересной и насыщенной, а также существенно упростила ее.

Между тем, огромная часть этого виртуального мира под названием «социальные сети», всецело поглотила современную молодежь. Грамотно использовать интернет, но не позволять интернету использовать себя, вернуть поколение будущего в мир живой природы и живого общения – основная задача организаторов мероприятия - Тверского областного Дворца культуры «Пролетарка». Его участники соберутся здесь 4 апреля в 12.00 в главном холле перед большим концертным залом и уличной парковой зоне Дворца в продолжение проекта «Поколение NEXT-перезагрузка».

Говорят, что по культурному срезу общества можно судить о состоянии его здоровья. Почему бы и нет…. Именно поэтому, основными участниками продолжения «пролетарского» проекта «Поколение NEXT-перезагрузка» были определены сразу три культурных учебных заведения Твери: Тверской колледж культуры им. Н.А.Львова, Тверское художественное училище им. А.Г.Венецианова и Тверской музыкальный колледж им. М.П.Мусоргского. Что называется, начнем с самих себя!

Три команды по 10 человек и их группы поддержки должны будут пройти в кратчайшее время по три испытания интернет - марафона. Одно из них - телефонное «Приложение будущего», которое может сыграть свою важную социальную миссию для будущих поколений. Второе - уличный рекламный ролик о проекте «Поколение NEXT-перезагрузка». И, наконец – третье задание в одной из парковых зон Дворца культуры «Пролетарка» под названием «фото-кросс» с дальнейшей загрузкой материалов с группу «ВК»-#ОДНАЖИЗНЬ. Результаты соревновательного процесса для всех желающих будут здесь же обнародованы и выведены на экран. А победителя ждет специальный переходящий интернет-кубок!

За рамками соревнования останется лишь один тур - предложение организаторов мероприятия к его участникам - за несколько секунд «прожить всего одну жизнь» и сделать один единственный выбор в пользу своего будущего.

Кроме того, к услугам всех желающих - фотозона-«INSTAGRAM» и «INTER-ART», а также завершающий танцевальный флеш-моб и добрый финал обмена «визитками», а быть может и возможностью дальнейшего знакомства и дружбы.

Приходите, не пожалеете. Все подробности - на проекте.