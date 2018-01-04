Программы «Радио России» в Тверской области с 1 апреля зазвучат на новых частотах

1 апреля 2018 года радиостанция «Радио России» в Тверской области переводит своё эфирное вещание в FM диапазон.

Сигналы главной государственной радиостанции страны с местными новостями и радиопрограммами ГТРК «Тверь» зазвучат на новых частотах в городах Белый, Бологое, Весьегонск, Западная Двина, Кашин, Кимры, Нелидово, Ржев, Торопец, поселке Жарковский, Максатиха (Сельцы), селе Погорелое Городище Зубцовского района. Трансляция на прежних частотах УКВ-ЧМ диапазона будет прекращена.

Дополнительно трансляция «Радио России» начнет осуществляться в Вышнем Волочке, Красном Холме, Оленино, Рамешках, Спирово, Старице.

Переход радиостанции в FM диапазон производится в рамках реализующегося по всей стране проекта Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании (ВГТРК). Исполнитель – филиал РТРС «Тверской ОРТПЦ» – в короткие сроки провел работы по монтажу и вводу в эксплуатацию радиопередающего оборудования в 18 пунктах установки. Трансляция «Радио России» еще в трех населенных пунктах: Селижарово (Козловцы), Конаково и Торжок (Головинские Горки) начнется в ближайшее время после завершения оформления разрешительной документации.

Ранее в 2016 году в рамках этой же программы в Твери начали свое вещание радиостанции «Радио России» на частоте 93,5 МГц, «Маяк» на частоте 93,1 МГц и «Вести FM» на частоте 92,7 МГц.

В настоящее время в России идет процесс перехода с аналогового на цифровое эфирное телевизионное вещание. Данные мероприятия осуществляются в рамках федеральной целевой программы «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009-2018 годы. В 2018 году планируется завершить строительство сети цифрового эфирного телевещания.

Пресс-служба Правительства Тверской области