Более 5700 единиц сельскохозяйственной техники будет задействовано в весенних полевых работах в Тверской области

В сельхозпредприятиях Тверской области продолжается подготовка к началу весенних полевых работ. Особое внимание уделяется проверке состояния имеющейся техники и приобретению новой.

«Обновление и расширение парка машин поможет решить задачи ввода в оборот земель сельхозназначения, развития растениеводства и молочного животноводства», – считает Губернатор Игорь Руденя.

Для проведения весенних полевых работ 2018 года в сельскохозяйственных предприятиях Тверской области имеется в наличии 3403 трактора, 559 сеялок, 1129 плугов, 650 культиваторов. В среднем на сегодня готовность парка машин составляет около 85%, что выше показателей прошлого года.

В настоящее время сельхозтоваропроизводители проводят ремонт техники и оборудования в собственных мастерских, а также в специализированных ремонтных предприятиях. На складах сбытовых организаций имеется необходимое количество запчастей, недостатка в материально-техническом обеспечении сельхозпредприятия не испытывают. К началу весенних полевых работ имеющаяся в хозяйствах техника будет приведена в полную готовность.

В ряде предприятий закуплена новая техника. Так, в ООО «Ручьевское» - растениеводческом предприятии Группы компаний «АгроПромкомплектация» в Тверской области приобретено 3 кормоуборочных комбайна, 6 тракторов , 2 погрузчика, 3 культиватора, 3 дисковые косилки, а также другая прицепная техника. Кроме этого закупили новые сельхозмашины – всего 36 единиц, 12 из которых – самоходная техника.

Пресс-служба Правительства Тверской области