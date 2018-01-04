Тверские студенты стали победителями и призерами всероссийской олимпиады «Я – профессионал»

Студенты из Тверской области показали высокие результаты на первой всероссийской профессиональной олимпиаде «Я – профессионал». Проект реализуется по поручению Президента РФ Владимира Путина в рамках открытой платформы «Россия – страна возможностей».

«Повышение кадрового потенциала – одна из важнейших задач. От этого зависит развитие экономики региона. Молодежь — наш самый главный потенциал. Важно, чтобы нынешние студенты видели перспективы на родной земле, оставались жить и работать именно здесь», - считает Губернатор Игорь Руденя.

Серебряную медаль в направлении «Биотехнологии» завоевал студент ТГМУ Георгий Куракин. Также высокий уровень знаний в этой номинации продемонстрировал Владимир Орлов из ТГТУ, призером в направлении «Информационная и кибербезопасность» стал Олег Сильченко из ТГТУ, в направлении «Стоматология» - студент ТГМУ Дмитрий Кривоспиченко.

Всего участниками финального этапа олимпиады стали 4824 студента старших курсов из 431 вуза и 78 регионов страны.

Дипломанты войдут в национальную базу данных «Я – профессионал» и смогут попасть на стажировки в ведущие российские компании. Это даст возможность студентам развить свои профессиональные компетенции, поработать с опытными наставниками, стать востребованными специалистами на рынке труда.

Олимпиада организована Российским союзом промышленников и предпринимателей и общественной организацией «Деловая Россия» совместно с десятью ведущими российскими вузами. Партнерами проекта стали также Сбербанк, Банк ВТБ, ОАО «РЖД», Яндекс, ПАО «Трубная металлургическая компания» и другие крупные работодатели. Всего в проведение олимпиады было вовлечено более 60 российских компаний.

Пресс-служба Правительства Тверской области