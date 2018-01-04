На весенних каникулах около 600 школьников Тверской области побывали на экскурсиях в рамках проекта «Нас пригласили во дворец»

В период весенних каникул около 600 школьников из 6 муниципалитетов Верхневолжья посетили Тверской императорский дворец. Экскурсии были организованы в рамках просветительского проекта «Нас пригласили во дворец», который стартовал в прошлом году по инициативе Губернатора Тверской области Игоря Рудени.

Тверской императорский дворец был официально открыт после реставрации 30 ноября 2017 года. В торжественной церемонии приняли участие Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко, Игорь Руденя и другие почётные гости.

«Императорский дворец является историческим наследием, жемчужиной Тверской области. На 2018 год заложено финансирование на развитие близлежащей инфраструктуры. Это приведение в порядок находящихся рядом зданий, в частности государственного объединённого музея, благоустройство территории, дворцового сада, завершение восстановления Спасо-Преображенского собора», — обозначил Игорь Руденя.

Основная цель проекта «Нас пригласили во дворец» — это приобщение школьников к истории и культуре России, развитие интереса к изучению и сохранению историко-культурного наследия страны, духовно-нравственное и патриотическое воспитание.

В 2017 году учреждение посетили 27270 учеников 8-11 классов школ Тверской области. Начиная с 2018-го бесплатные экскурсии по проекту «Нас пригласили во дворец» проводятся только для восьмиклассников. На эти цели в текущем году заложено более 4,1 млн рублей из регионального и муниципальных бюджетов. По поручению главы региона всех участников школьных экскурсий обеспечивают горячим питанием.

Комплекс Тверского императорского дворца является образцом парадной архитектуры XVIII-XIX веков. К нему относятся главный корпус, флигель, каретный сарай, конюшня, гауптвахта, Дворцовый сад, оранжерея, здание бывшего реального училища, где в настоящее время базируется тверской объединённый музей.

Реставрация объекта началась в 2012 году по проекту Министерства культуры РФ и Международного банка реконструкции и развития «Сохранение и использование культурного наследия в России». Из федерального бюджета на эти цели было направлено более 3 млрд рублей.

За счёт регионального бюджета проведены ремонтно-реставрационные работы в хозяйственных постройках комплекса, благоустройство территории, воссоздание Дворцового сада, музеефикация главного корпуса. Продолжается комплексная реставрация оранжереи и здания бывшего реального училища. Объем финансирования – более 1,2 млрд рублей.

Пресс-служба Правительства Тверской области