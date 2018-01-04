Избирательные комиссии Тверской области в ближайшее время обсудят задачи по подготовке и проведению Единого дня голосования 9 сентября 2018 года

28 марта 2018 года состоялось 101 заседание избирательной комиссии Тверской области, в ходе которого принято решение о проведении в апреле 2018 года семинара-совещания с председателями территориальных избирательных комиссий Тверской области по итогам избирательной кампании по выборам Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года и задачам, стоящим перед территориальными избирательными комиссиями при подготовке к выборам в Единый день голосования 9 сентября 2018 года.

9 сентября на территории Тверской области состоятся дополнительные выборы депутата Государственной Думы Федерального Собрания РФ по 180 Заволжскому одномандатному избирательному округу, и 208 избирательных кампаний по выборам депутатов представительных органов муниципальных образований Тверской области, в ходе которых подлежат замещению порядка 2 тысяч мандатов.

В подготовке, организации и проведении осенних выборов будут задействованы практически все избирательные комиссии региона.

До назначения избирательных кампаний Единого дня голосования 9 сентября 2018 года избирательной комиссии Тверской области предстоит сформировать участковые избирательные комиссии срока полномочий 2018-2023 г.г.

В связи с этим членами избирательной комиссии Тверской области одобрен План первоочередных мероприятий по формированию на территории региона участковых избирательных комиссий на постоянной основе срока полномочий 2018-2023 г.г.

Документ предусматривает оказание правовой, организационной, методической помощи участковым избирательным комиссиям на постоянной основе на территории Тверской области, контроль за соблюдением участковыми избирательными комиссиями требований действующего законодательства, обучение членовУИК, организацию и ведение реестра резерва составов участковых комиссий на территории Тверской области.

Также в ходе 101 заседания избирательной комиссии Тверской области рассмотрен блок вопросов кадрового обеспечения деятельности территориальных избирательных комиссий.

Пресс-служба избирательной комиссии.