Губернатор Игорь Руденя укрепил позиции в медиарейтинге глав регионов в сфере ЖКХ

Компания «Медиалогия» во вторник, 27 марта, опубликовала рейтинг глав регионов в сфере ЖКХ по итогам февраля. Тверской губернатор Игорь Руденя укрепил позицию в верхней части топ-50, поднявшись по сравнению с январем на 6 строчек – с 23 на 17 место.

По мнению депутата регионального парламента Александра Тягунова, этот результат отражает внимание главы региона к развитию коммунального комплекса Верхневолжья.

«Губернатор уделяет первостепенное внимание отрасли ЖКХ. Говорю об этом с полной уверенностью как член профильного комитета в Законодательном собрании, - сказал Александр Тягунов. - Налажена постоянная связь региона с компанией «Газпром». В том числе, по очень актуальному для жителей вопросу развития газификации, особенно на запад Тверской области».

«Кроме того, отмечу надежную работу теплоэнергетического комплекса в прошедшую зиму. Этот результат также свидетельствует о приоритетном значении темы ЖКХ в губернаторской повестке и подтверждает закономерность высокой позиции Игоря Михайловича Рудени в рейтинге», - добавил эксперт.

Михаил Бородов.