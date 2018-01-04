В Тверской области работают стажёрские площадки для педагогов по духовно-нравственному воспитанию

На территории Верхневолжья при поддержке регионального Правительства организованы стажёрские площадки для педагогов, посвящённые духовно-нравственному и патриотическому воспитанию. В марте 80 воспитателей и учителей прошли курсы повышения квалификации по этому направлению на базе средней школы №12 Ржева с участием представителей Ржевской епархии. Работа ведётся в рамках реализации Стратегии духовно-нравственного воспитания детей в Тверской области на 2018-2027 годы.

По мнению Губернатора Игоря Рудени, документ должен стать основой для комплексной работы с подрастающим поколением региона.

«Это больше, чем экономика – это судьбы и жизни, это история нашего государства. Самые лучшие инвестиции – инвестиции, сделанные в будущее поколение, тех людей, которые будут сохранять и развивать свою территорию», – считает Игорь Руденя.

Стратегия духовно-нравственного воспитания включает три основных блока: «Семья. Ответственное родительство», «Ребенок. Школа воспитания и просвещения», «Педагог. Школа наставника». В частности, предусмотрено формирование института наставничества и духовно-нравственного просвещения, а также повышение компетенций педагогических работников.

На стажёрской площадке в Ржеве педагоги посетили лекции и практические занятия, обменялись опытом реализации курсов «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России». С учителями и воспитателями работали директор по региональному развитию издательства «Русское слово» Дмитрий Рыжков, а также доктор педагогических наук, профессор Свято – Тихоновского гуманитарного университета Ольга Янушкявичене.

Работа площадки возобновится в период осенних каникул 2018 года. Первая стажёрская площадка была открыта в 2017-м в Осташковском городском округе. Планируется, что такими курсами будут охвачены не менее 200 человек ежегодно.

Реализация Стратегии духовно-нравственного воспитания детей в Тверской области на 2018-2027 годы ведётся при участии Координационного совета по духовно-нравственному воспитанию граждан в Тверской области, который создан по инициативе Игоря Рудени. В него входят представители муниципальных и региональных органов власти, общественных организаций, духовенство.

Пресс-служба Правительства Тверской области.