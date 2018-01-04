Растениеводы ГК «АгроПромкомплектация» расширяют парк сельскохозяйственной техники!

«АПК-Черноземье» и «Ручьевское» приобрели новые тракторы и комбайны для повышения качества полевых работ!

Растениеводческое предприятие Группы в Курской области ООО «АПК-Черноземье» приобрело четыре новых зерноуборочных комбайна марки John Deerе S780. Каждая единица техники оснащена датчиками влажности, урожайности, системой для картирования полей.

Помимо этого, по словам главного инженера ООО «АПК-Черноземье» Владимира Жабоедова, закуплена следующая техника: трактор John Deerе 7830» для посевной компании; дизельный вилочный погрузчик MANITOU: MI 25 D для работы на семенной линии; культиватор предпосевной Kockerling Allrounder-7.5 для подготовки почвы под посев; опрыскиватель прицепной UX 4200 для ухода за посевами, прицепное устройство на дисковую борону Catros.

«Количество самоходной техники на данный момент у нас составляет 48 единиц, - рассказывает Владимир Жабоедов. - 99% имеющих тракторов у нас отремонтировано, предстоит выполнить плановое весеннее техническое обслуживание. Помимо сельскохозяйственной техники также куплено 4 легковых автомобиля для служебного использования нашими специалистами».

Обновление парка сельскохозяйственной техники произошло и в ООО «Ручьевское» - растениеводческом предприятии Группы в Тверской области. Приобретено 3 кормоуборочных комбайна и 3 трактора марки CLAAS, 2 погрузчика JCB, 2 трактора John Deerе 8335Р и один - Massey Fergusson, 3 культиватора Wil Rich, 3 дисковые косилки KRONE, а также другая прицепная техника.

- Уже скоро начнутся полевые работы, поэтому техника должна быть готова на 100%, - рассказывает главный инженер ООО «Ручьевское» Андрей Никитин. – Мы завершили ремонт имеющейся техники, осталась часть обслуживающих работ. Кроме этого закупили новые сельхозмашины – всего 36 единиц, 12 из которых – самоходная техника. Количество приобретенной техники полностью отвечает потребностям предприятия.