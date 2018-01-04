Более 1,3 млн рублей будет направлено в 2018 году на восстановление 14 воинских захоронений Тверской области

6 муниципальных образований Верхневолжья получат в этом году субсидии из региональной казны на восстановление 14 воинских захоронений. С учётом софинансирования из местных бюджетов общий объём средств по этому направлению превысит 1,3 млн рублей. Вопрос вошёл в повестку дня заседания Правительства Тверской области, которое провёл Губернатор Игорь Руденя.

«Мы продолжаем комплексную работу по восстановлению и содержанию воинских захоронений на территории Тверской области. Сохранению памяти о поколении победителей мы уделяем особое внимание. Наши мемориалы должны содержаться в достойном состоянии», — обозначил Игорь Руденя.

Общая сумма субсидий из бюджета Тверской области составит 650 тыс. рублей, муниципальное софинансирование — порядка 702,6 тыс. рублей.

На эти средства будут приведены в порядок воинские захоронения в Ржеве и сельском поселении «Хорошево» Ржевского района, Ульяновском сельском поселении Зубцовского района, Страшевичском сельском поселении Торжокского района, а также 9 захоронений в Бурашевском сельском поселении Калининского района.

Пресс-служба Правительства Тверской области.