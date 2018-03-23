«Театральные встречи-2018»

Конаковцы уже привыкли к тому, что наш район называют самым спортивным, самым поющим и танцующим, а по итогам XX областного фестиваля любительского театрального искусства Конаковский район назван лидером театрального движения Верхневолжья.

Трудно переоценить значение этого вида искусства, объединяющего в себе актерское мастерство, исполнительское творчество, создание сценических образов, оказывающих эмоционально воздействие на зрителя. «Театральное искусство способствует формированию в обществе традиционных ценностей, служит духовно-нравственному воспитанию подрастающего поколения», - считает губернатор Игорь Руденя.

В юбилейном фестивале, учредителями и организаторами которого являются правительство Тверской области, региональный комитет по делам культуры и Тверской областной Дом народного творчества, приняли участие 7 коллективов из Тверской области. На двух сценических площадках «Театральных встреч» были представлены спектакли разных жанров для детей и взрослых. В состав компетентного жюри фестиваля вошли: руководитель секции театральной критики при Тверском отделении Союза театральных деятелей России Валерий Васильевич Смирнов; заслуженный артист РФ, педагог по режиссуре и актерскому мастерству Тверского колледжа культуры им. Н. Львова Сергей Александрович Коноплев; лауреат премии губернатора Тверской области, ведущий специалист по театральным и цирковым жанрам областного Дома народного творчества, театральный критик Владимир Леонидович Семенов.

24 марта в ДК «Современник» на открытии фестиваля с приветственным словом к участникам и гостям «Театральных встреч» обратилась заместитель главы администрации Конаковского района по социальной политике А.А.Бородина:

- Разрешите от имени главы Конаковского района Л.А.Козловой и районной администрации поприветствовать всех присутствующих в зале нашего замечательного Дворца культуры в рамках столь необычного и ценного для нас мероприятия. Театр – это особенный вид искусства, у него есть свои поклонники, есть люди, которые им живут, и сегодня мы имеем редкую возможность – в течение двух дней увидеть ряд очень разных спектаклей, созданных и молодыми, и уже сложившимися коллективами, что позволяет нам прикоснуться к удивительной вселенной, имя которой – театр. Поздравляю нас всех с этим ярким событием!

- Прежде всего, я хочу поблагодарить руководство Конаковского района, которое с такой готовностью откликнулось на предложение устроить этот большой театральный праздник на конаковской земле, - отметил в своем выступлении В.В.Смирнов. – Благодарю за то, что вы поддерживаете и развиваете традиции любительского театра, которым уже более ста лет, и даете возможность порадовать публику и господ артистов, ведь они смогут в рамках фестиваля продемонстрировать свои достижения, творческие успехи и поиски.

Я думаю, что театр – это вселенная, в которой всё постоянно взаимодействует и пересекается. Уверен, что театр дает радость, прежде всего, тем людям, которые в нем участвуют и, в свою очередь, радуют нас, зрителей.

Давайте пожелаем всем нам – и актерам, и зрителям – радостных театральных встреч, потому что театр – это всегда радость!

Итоги фестиваля подводились на следующий вечер, после того, как все заявленные в программе коллективы представили свои работы на суд жюри и зрителей. К сожалению, по причине болезни исполнителя главной роли в спектакле «Палата бизнес-класса» не приехал на «Театральные встречи» народный театр «Саквояж» районного Дома культуры п. Максатиха. Таким образом, помимо театралов-любителей нашего города и района, участие в фестивале принял только театральный коллектив «Маска» районного Дома культуры, г. Кашин, но, по мнению членов жюри, это не сказалось на уровне проведения областного фестиваля.

- Так получилось, что фестиваль принял как бы «внутри-конаковский» характер, потому что почти все спектакли были из вашего города и района. Но я думаю, что это никоим образом не отразилось на художественном уровне представленных театральных работ. Более того, я скажу, что для меня теперь Конаково окончательно заняло место явного лидера любительского театра Тверской области! – эти слова Валерия Смирнова, предварявшие церемонию награждения, были встречены дружными аплодисментами.

Такое же мнение сложилось и у Сергея Коноплева, который, обратившись к присутствовавшим в зале ДК «Современник» участникам фестиваля, сказал:

- Дорогие коллеги, я смею вас назвать так, потому что те спектакли, которые мы увидели за два фестивальных дня, это действительно спектакли очень высокого уровня. Высокий уровень и репертуара, и того актерского мастерства, которое вы демонстрировали на этой сцене и на сцене ДК им. Воровского. Тот уровень драматургии, который вы представили на фестивале, и то, как эта драматургия была реализована, и ваши актерские работы заслуживают самых добрых слов. Я имею в виду, прежде всего, спектакли «Горе от ума», «Самоубийца». И, конечно же, «Эй, ты, здравствуй!», запомнившийся удивительным режиссерским ходом, который был найден для этой довольно старой пьесы. За то, как был решен этот спектакль, какими приемами сделан, огромное спасибо режиссеру и юным артистам. Маленьким участникам фестиваля хочу сказать особо: вы входите в удивительный мир театра, и дай вам Бог пронести любовь к этому самому прекрасному искусству через всю свою жизнь. Посещая театральные студии, занимаясь изучением сценического мастерства, речи, пластики, вы собираете всё это в копилочку своей души, чтобы потом, выходя на сцену уже взрослыми, например, в «Горе от ума», мы смогли работать так, как работал вчера в этом спектакле Фамусов. Нижайший всем поклон!

Также членами жюри была дана высокая оценка работы режиссера и артистов, представивших на фестиваль спектакль «Самоубийца». В частности, был отмечен проявленный в этом спектакле актерский ансамбль, которому «удалось совершить потрясающую вещь. И хотя это не профессиональный, а любительский театр, в котором люди участвуют в свободное от основной работы время, та проработка характеров, уважение к замыслу автора, раскрытие острого социального конфликта пьесы – это дорогого стоит. Причем все исполнители ролей работали в едином ансамбле, что большая редкость даже на профессиональной сцене». Неслучайно спектакль «Самоубийца» стал лидером фестиваля, но об этом зрители узнали чуть позже.

Прежде чем были озвучены имена победителей и состоялось вручение дипломов фестиваля, С.А.Коноплев зачитал Благодарственное письмо, адресованное старейшему театральному коллективу Конаковского района:

«Уважаемая Ирина Витальевна, уважаемые актеры народного театра! Примите самые искренние и теплые поздравления со славным юбилеем – 110-летием со дня основания народного театра Конаковского городского Дворца культуры имени В. Воровского.

110 лет – это немалый срок, за эти годы поставлено 440 спектаклей, практически все имеют те или иные награды театральных фестивалей разного уровня. В 1959 году театру, одному из первых в России, было присвоено звание «Народный». Много сделано и достигнуто, но вы не останавливаетесь на достигнутом. Впереди новый рубеж, в который нужно шагнуть и устремиться к завоеванию новых творческих вершин, реализации смелых художественных планов и покорения очередных творческих высот. Сохраняя лучшее из прошлого, вы уверенно продолжаете традиции, обогащая и развивая их, наполняя новым содержанием, живыми чувствами, неиссякаемой энергией.

Сегодня и на протяжении всего существования театр богат талантливыми людьми, интересен творческими планами, необыкновенно популярен и любим зрителями конаковского края. Вы бережно храните лучшие традиции и остаетесь открытым для смелых экспериментов и неожиданных художественных решений театром. За 110 лет стал родным домом для нескольких поколений артистов-любителей, целиком посвятивших себя искусству, командой единомышленников, отдающих свой талант любимому делу. Желаю всегда оставаться центром культуры вашего города, развиваться и расти, быть связующим звеном поколений. Крепкого вам здоровья, восторженных аплодисментов, ярких запоминающихся спектаклей, воплощения в жизнь самых смелых творческих замыслов!

С уважением, директор Тверского областного Дома народного творчества Е.Г.Марина».

Дипломами XX областного фестиваля любительского театрального искусства награждены:

- «Лучшая сценография спектакля» - народный театр ДК им. Воровского за спектакль по пьесе Л. Казарновского «Билет на персональный самолет», режиссёр Ирина Герман;

- «За лучшее музыкальное оформление спектакля», «За лучший актерский ансамбль» - народный театр «Авось-КА» ДК им. Воровского за спектакль по пьесе Н. Эрдмана «Самоубийца», режиссёр Алена Колесникова;

- «Лучшая женская роль» - Татьяна Хищенко - за роль Души подушки, А. Котляр «Душа подушки», детско-юношеская театральная студия «Брависсимо» ДК им. Воровского, режиссёр Алёна Колесникова;

- «Лучшая мужская роль» – Егор Алексеев - за роль Валерки в спектакле по пьесе Г.Мамлина «Эй, ты, здравствуй!», образцовый детский театр «Теремок» ДК «Современник», режиссер Ольга Бардакова;

- «Лучшая мужская роль» - Валерий Данейкин - за роль Фамусова в спектакле по пьесе А.Грибоедова «Горе от ума», театральный коллектив «Пигмалион» ДК «Современник», режиссер Галина Рыманова;

- «За участие в фестивале» - детско-юношеская театральная студия «Брависсимо» ДК им. Воровского, режиссёр Алёна Колесникова, за спектакль по пьесе А. Котляр «Душа подушки»;

- «За участие в фестивале» - театральный коллектив «Маска» районного Дома культуры г. Кашин, режиссер Дмитрий Шишаев, за спектакль по пьесе Э. Филиппо «Риск»;

- «За участие в фестивале» - театральная студия «Фурор» Досугового центра д. Мокшино, режиссер Алена Колесникова, за спектакль по пьесе А. Мардань «Американская рулетка»;

- Диплом II степени – народный театр ДК им. Воровского, режиссер Ирина Герман, за спектакль по пьесе Л. Козарновского «Билет на персональный самолет»;

- Диплом I степени – образцовый детский театр «Теремок» ДК «Современник», режиссер Ольга Бардакова, за спектакль по пьесе Г. Мамлина «Эй, ты, здравствуй!»;

- Диплом I степени – театральный коллектив «Пигмалион» ДК «Современник», режиссер Галина Рыманова, за спектакль по пьесе А. Грибоедова «Горе от ума»;

- Диплом лауреата фестиваля - народный театр «Авось-КА» ДК им. Воровского режиссёр Алена Колесникова, за спектакль по пьесе Н. Эрдмана «Самоубийца».

Завершающей нотой фестиваля стала песня на слова Ольги Бардаковой в исполнении автора, её коллег и воспитанников – юных актеров «Теремка»:

Театральная молитва

Прости нас, Боже,

лицедеев и шутов,

И упаси от необдуманных

шагов,

И неразумных нас

в напастях просвети,

И за любовь к театру

все-таки прости.

Пока мы тут, пока

мы тут, пока мы тут,

Пока в нас верят

и спектакли наши ждут,

Открытых душ не дай нам,

Боже, расплескать,

Но дай спектакль нам

этот снова отыграть.

Прости нас, Боже, если

можешь, то прости

и силы дай нам этот

тяжкий крест нести,

чтоб мир безумный Твоим

светом озарить,

чтоб жить на сцене, жить

по правде, честно жить!

Пока мы тут, пока

мы тут, пока мы тут,

пока театр и наш ковчег,

и наш приют,

Пусть не коснётся нас

ни зависть, ни хандра.

Пусть вдохновляет мир

актерская игра!

Опустят занавес,

мы снова снимем грим

и встанем чистыми

пред Образом Твоим.

И нет шутов, и нет игры,

и нет личин,

а есть земная жизнь

у женщин и мужчин.

Пока мы тут, пока

мы тут, пока мы тут,

не измени нам этот

жизненный маршрут.

Пока душой и сердцем

мы обожжены,

нести добро и свет

со сцены мы должны!

Прости нас, Боже,

лицедеев и шутов...

Наталья БАРАНОВСКАЯ.



КОНАКОВЦЫ - О ФЕСТИВАЛЕ

Татьяна Белова,

домохозяйка:

- Великолепно! Мы с мужем получили огромное удовольствие от фестиваля. Просто на одном дыхании смотрели спектакли. Были показаны несколько произведений классиков. Сцена не успевает надоесть тебе, как действие переходит к другому произведению. А какие артисты! Никогда не скажешь, что это не профессиональные актеры, они живут и работают рядом с нами, мы знаем их в повседневной жизни. Отдельное спасибо Валерию Данейкину за его блестяще сыгранную роль в «Горе от ума».

Елена Шевченко, фермер:

- Редко бываю на подобных мероприятиях, приехали, чтобы поддержать друзей, у которых дети принимали в нем участие. Я считаю, проведение подобного фестиваля в нашем районе стало подарком для всех жителей и особо любителей искусства. Интересно было посмотреть и сравнить игру конаковских актеров и гостей фестиваля. Очень мощным было завершение фестиваля, до слез тронуло выступление Ольги Бардаковой и ее маленьких актеров, которые читали авторское стихотворение «Театральная молитва».

Анна Карпенко, юрист:

- Не хочу никого обидеть, но могу высказать сугубо свое мнение. Я побывала на спектаклях конаковских режиссеров Галины Рымановой, Ирины Герман и Ольги Бардаковой и театрального коллектива из Кашина. Игра конаковских коллективов на порядок выше, ярче, интереснее. Хочется сказать – я верю, верю, тому, что происходит на сцене. А юные актеры просто подкупают своей открытостью. Просто необходимо, чтобы следующий театральный фестиваль обязательно прошел в нашем районе.

Сергей Константинов,

водитель:

- Мне очень понравился спектакль молодежного театра «Авось-КА» под руководством Алены Колесниковой «Самоубийца». Не удалось из-за работы побывать на премьере, и я пришел именно на этот спектакль. Пробирает до костей, аж мороз по коже, как говорится – и смех, и слезы, и любовь. Браво!

Михаил Парамонов,

инженер:

- Классика и есть классика - «Горе от ума» никогда не перестанет быть актуальным, во все времена люди будут приходить и с удовольствием смотреть эту постановку. А судьи кто? В данном случае судьи мы, зрители. Особая благодарность Галине Рымановой за выбранное произведение, а Валерий Данейкин просто талантище! Я бы хотел обратиться и к организаторам – на подобных фестивалях просто необходима еще одна номинация – приз зрительских симпатий! Потрясающий спектакль, замечательная игра актеров, правильно подобранное музыкальное сопровождение, очень эмоционально, пронзительно, браво!

Ольга Скоробогатова,

воспитатель:

- Для меня конец прошлой рабочей недели стал настоящим праздником. Мы с подругой стараемся никогда не пропускать театральные премьеры в нашем городе, а провести два дня в такой атмосфере просто незабываемо. С удовольствием побывали и в ДК «Современник», и в ДК им. Воровского. Очень понравились совсем маленькие актеры из театра «Теремок» Ольги Бардаковой, с удовольствием посмотрела и «Горе от ума». Единственное неудобство, на мой взгляд, - это разделение на несколько площадок. Если бы это было в одном месте, например, в «Современнике», нам, зрителям, было бы гораздо удобней. А так спасибо за фестиваль и организаторам, и режиссерам, и, конечно, актерам!

Беседовала

Ольга ГЛОТОВА.