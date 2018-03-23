Кемерово, мы с тобой



Жители Конаковского района скорбят вместе с Кемерово



25 марта, в обычный выходной день, произошла ужасная трагедия - пожар в ТЦ «Зимняя вишня», которая унесла с собой более 60 жизней, подавляющее число из которых - детские. «Это ужасно... Погибли люди, горели дети...» - такие фразы раздирают сердца каждого и доносятся со всех интернет- и телеплощадок.

Трудно поверить, что это реальность, больше похоже на страшный сон. Всю страну объединило это бескрайнее горе. Во многих городах и поселках прошли многочисленные акции, посвященные памяти всех жертв. Люди несли цветы, игрушки и шары к стихийно созданным мемориалам. Интернет пестрит раздирающими душу стихами:

...Кто-то быстро к дверямв темноте побежал,

Мы смотрели на это с надеждой.

Может, правда там где-то случился пожар?

Рядом снова послышался скрежет.

Вдруг проектор погас, отключился экран.

Мы от страха все враз закричали.

Дверь пытались открыть, но она заперта.

Так в ужастиках часто бывает.

Стало трудно дышать, мы ладошки ко рту.

Глаза жжёт, но закрыть их страшнее.

Неужели никто не услышит нас тут?

Мы ведь плачем и громко бьём в двери!

У кого телефон, те звонилиродным

И сквозь слёзы прощались заранее.

К нам никто не пришёл, нам никто не открыл,

А на стенах уж прорези пламени.

Блики красного, желтого, душащий дым

И обломки, что падают с крыши.

Говорят, тяжело умирать молодым,

Но страшнее, когда не услышат...

В стране объявлен трехдневный траур.

Неравнодушные жители Конаковского района и г. Конаково уже 27 марта несли цветы, свечи и игрушки к памятнику Петру и Февронии. Первыми минутой молчания память погибших почтила общественная организация «Общество инвалидов» Конаковского района. К вечеру все больше и больше цветов появлялось у памятника. Разделить боль утраты и возложить цветы пришли руководство района и сотрудники районной администрации.

Мы выражаем глубокие соболезнования тем, кто потерял в этом ужасном пожаре родных и близких, коллег и друзей. Эту боль невозможно унять. Кемерово, мы скорбим вместе с тобой...