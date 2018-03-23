Кемерово, мы с тобой

posted by admin on пт, 03/30/2018 - 09:05


Жители  Конаковского района скорбят вместе с Кемерово


25 марта, в обычный выходной день, произошла ужасная трагедия - пожар в ТЦ «Зимняя вишня», которая унесла с собой более 60 жизней, подавляющее число  из которых - детские. «Это ужасно... Погибли люди, горели дети...» - такие фразы раздирают сердца каждого и доносятся со всех интернет- и телеплощадок.
Трудно поверить, что это реальность, больше похоже на страшный сон. Всю страну объединило это бескрайнее горе. Во многих городах и поселках прошли многочисленные акции, посвященные памяти всех жертв. Люди несли цветы, игрушки и шары к стихийно созданным мемориалам. Интернет пестрит раздирающими душу стихами:
...Кто-то быстро к дверямв темноте побежал, 
Мы смотрели на это с надеждой. 
Может, правда там где-то случился пожар? 
Рядом снова послышался скрежет. 
Вдруг проектор погас, отключился экран. 
Мы от страха все враз закричали. 
Дверь пытались открыть, но она заперта. 
Так в ужастиках часто бывает. 
Стало трудно дышать, мы ладошки ко рту. 
Глаза жжёт, но закрыть их страшнее. 
Неужели никто не услышит нас тут? 
Мы ведь плачем и громко бьём в двери! 
У кого телефон, те звонилиродным 
И сквозь слёзы прощались заранее. 
К нам никто не пришёл, нам никто не открыл, 
А на стенах уж прорези пламени. 
Блики красного, желтого, душащий дым 
И обломки, что падают с крыши. 
Говорят, тяжело умирать молодым, 
Но страшнее, когда не услышат...
 В стране объявлен трехдневный траур. 
Неравнодушные жители Конаковского района и г. Конаково уже 27 марта несли цветы, свечи и игрушки к памятнику Петру и Февронии. Первыми минутой молчания память погибших почтила общественная организация «Общество инвалидов» Конаковского района. К вечеру все больше и больше цветов появлялось у памятника. Разделить боль утраты и возложить цветы пришли руководство района и сотрудники районной администрации.
Мы выражаем глубокие соболезнования тем, кто потерял в этом ужасном пожаре родных и близких, коллег и друзей. Эту боль невозможно унять. Кемерово, мы скорбим вместе с тобой...

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