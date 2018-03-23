ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

Комплексный центр социального обслуживания населения Конаковского района осуществляет прием заявлений для участия в первом этапе конкурса «Семья года».

Сроки проведения конкурса с 20 марта по 1 мая.

Первый (муниципальный) этап проводится с 20 марта по 13 апреля в муниципальных образованиях.

Основные номинации и критерии отбора:

1. «Лучшая многодетная семья года», имеющая 5 и более родных детей в возрасте до 18 лет, - принимают участие семьи, которые успешно воспитывают (или воспитали) пятерых и более детей, в том числе приемных, находящихся под опекой; активно участвуют в социально значимых мероприятиях и общественной жизни района/города/области, развивают духовно-нравственные качества, творческие способности членов семьи;

2. «Молодая семья» - принимают участие молодые семьи (возраст супругов – до 35 лет), воспитывающие одного и более детей, занимающиеся общественно полезной трудовой и творческой деятельностью, уделяющие большое внимание занятиям физической культурой и спортом, ведущие здоровый образ жизни.

3. «Сельская семья» - принимают участие проживающие в сельской местности, внесшие вклад в развитие сельской территории, имеющие достижения в труде, творчестве, спорте, воспитании детей;

4. «Золотая семья России» - принимают участие семьи, члены которых прожили в зарегистрированном браке не менее 50 лет, являются примером приверженности семейным ценностям, укрепления многопоколенных связей, гражданственности и патриотизма;

5. «Семья – хранитель традиций» - принимают участие семьи, сохраняющие традиции национальной культуры, обычаи семьи, историю своего рода, приверженность семейной профессии.

6. «Лучшая приемная семья года» - принимают участие семьи, взявшие на воспитание 5 и более детей, оставшихся без попечения родителей в возрасте до 18 лет.

Подробнее ознакомиться с условиями конкурса вы сможете по адресу: г. Конаково, ул. Маяковского, д. 7, или по телефону 8(48242) 3-90-43, отделение по работе с семьей и детьми.