Репортерский интерес



ПОЛЕТ ВЫХОДНОГО ДНЯ

совершил наш корреспондент в первые весенние деньки.



Казалось бы, чего проще: посмотреть на землю с высоты птичьего полета. Сегодня научно-технический прогресс дает массу возможностей. Например, хотя бы те же пресловутые «дроны», летательные беспилотные аппараты. Сегодня самый простенький из них можно купить за несколько тысяч рублей, установить там плохонькую камеру от компьютера - и вот, пожалуйста, летай на здоровье. Аппарат подороже, тысяч за сто, уже может снять картинку такого разрешения, что с высоты без труда можно будет увидеть номера машин. И все-таки это – ничто по сравнению с возможностью полетать на вертолете. Такую возможность предоставил нам Максим Анатольевич СОТНИКОВ, пилот высшего класса, первый вице-президент Федерации вертолетного спорта России.

Мы не раз рассказывали о том, что бывший аэродром сельхозавиации, что близ деревни Марьино, в последние три года стал базой Федерации, и там в прошлом году уже во второй раз провели Всероссийский открытый чемпионат по вертолетному спорту. Приход ФВС России преобразил аэродром. Причем работы по его благоустройству идут и дальше, и по некоторым данным, уже в 2020 году он будет готов к тому, чтобы принять у себя международные соревнования! И в плане туристической привлекательности Конаковского района это не может не радовать.

Но вернемся к непосредственной нашей теме. Воскресный денек выдался по-мартовски солнечным. И хотя в воздухе вполне еще чувствовалась зима, и температура в день вылета с утра была 15 градусов мороза, полету это нисколько не мешало. Максим Анатольевич прилетел из Москвы ближе к полудню. И это было идеальным временем для того, чтобы поснимать город, освещенный хоть и не слишком пока высоко стоящим солнцем, но все же вполне находившимся в зените.

А лететь предстояло на легендарном «Bell-407», том самом, на котором в прошлом году экипаж под командованием М.А.Сотникова совершил кругосветный перелет. И об этом мы тоже писали. Конечно, по сравнению с тем перелетом наша легкая получасовая прогулка была сущей безделицей. Но ответственность при подготовке даже к такому мизерному перелету была полной и бескомпромиссной. Запрос на взлет, определение маршрута - и наша винтокрылая шестиместная стрекоза, задрожав всем корпусом, легонько оторвалась от бетонки аэродрома и взяла курс на север – на трубы Конаковской ГРЭС. Тут, конечно, ошибиться было сложно: трубы эти видны издалека.

Путь до Конакова занял считанные минуты, и вот любимый город - как на ладони. Все-таки до чего же он маленький! Улица Свободы тянется по низкорослым кварталам старого города, параллельно ей – Первомайская, и рядом мелкой рябью – еловый лес, переходящий в конаковский бор. А за изгибом Донховки – новая часть города. Александровка кажется как будто построенной из детских кубиков. Улица Баскакова теряется, впадая в улицу Энергетиков, от которой перпендикулярно идет проспект Ленина, утыкаясь в набережную Волги. А дальше – бескрайняя ледяная гладь Иваньковского водохранилища, над которой тонко гудит проводами энергомост. И величественно возвышаются трубы ГРЭС, курясь белым дымком. Между жилыми кварталами и ГРЭС виднеются строгие геометрические формы «Энергостальконструкции». Красота!

Вертолет зависает в двухстах метрах от земли, что позволяет не спеша разглядеть и снять все интересующие фотографа объекты. Съемка осуществляется из задней части салона, там в остеклении дверей есть специальные небольшие отодвигающиеся окошки, куда как раз пролезет объектив современной зеркальной камеры. В наушниках звучит голос Сотникова:

- Еще немного повернуть по часовой? Или чуть отлететь к югу?

- Все нормально, Максим Анатольевич, – отвечаю, - если я молчу, значит, позиция удобная...

Конечно, пилоту удобнее, если бы я сидел рядом с ним. Тогда бы он видел все моими глазами. Но для съемки позиция через боковое окошко объективно лучше: не бликует лобовое стекло, не попадают в кадр полозья и винты... А если что-то не так, то легкий крен на борт всегда исправит ситуацию...

...Позже выяснилось, что своим полетом мы-таки наделали немного шума. Люди, которые находились в это время под нами, заметили любопытные маневры фиолетового винтокрылого красавца. После этого по городу даже ходили самые разнообразные слухи. Поэтому, чтобы их развеять, мы и пишем про этот полет. Ничего необычного: просто надо было полетать ради зимних видов.

Да, зимой город не так красив. Преобладающий цвет – ярко-белого снега и серо-черных домов. Графичность карандашного штриха с пятнами серовато-палевой гуаши. Если удастся повторить этот полет, скажем, в мае, картинка будет куда ярче и жизнерадостней. И все-таки, огромное спасибо Максиму Сотникову за предоставленную возможность. Для нас она многого стоит!

Говоря о теме авиации в Конаковском районе, нельзя не отметить продолжающуюся работу кружка друзей авиации, который на базе аэродрома «Конаково» ведет Геннадий ЕФРЕМОВ. Ведь во всех нуждах кружка, надо ли съездить на экскурсию в какое-то особое «авиационное» место или провести наглядные занятия, помогает Максим Анатольевич. Кружок существует третий год, и помимо азов авиационно-пилотных наук, его юные члены побывали уже и в Звездном городке, и в центре управления полетами в Королеве, и в музее Юрия Гагарина, и в Монинском авиамузее под открытым небом, и даже прыгали с парашютом!

Сейчас в разгаре весенние каникулы, и подростки вместе со своим наставником собрались в Москву попробовать пилотирование на настоящих тренажерах! Это ли не настоящее мальчишеское счастье? Поэтому спасибо и Максиму Анатольевичу, и Геннадию Алексеевичу за то, что они делают нашу жизнь и жизнь наших детей романтичнее и интереснее!

Максим МАЛАХОВ.