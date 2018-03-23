«Хочу делать добро!»

- благотворительная акция с таким названием проходила в нашем детском саду всю неделю с 12 марта по 16 марта. Цель акции - оказание помощи бездомным животным, которые находятся в пункте передержки «Ищу дом» в городе Конаково.



В течение недели педагоги беседовали с детьми о милосердном отношении к животным, о правилах безопасного поведения с ними, оформили фотовыставку и выставку творческих работ дошкольников на тему «Я и мой любимый питомец». Всё это помогает воспитывать в наших детях и нас, взрослых, умение сопереживать, сочувствовать, проявлять заботу о более слабых и беззащитных. Силами воспитанников детского сада, их родителей, сотрудников учреждения и неравнодушных людей поселка для пункта передержки «Ищу дом» были собраны и переданы сухие и жидкие корма для кошек и собак, крупы, подсолнечное масло, тушенка, молоко, игрушки для животных, перчатки резиновые и трикотажные, тёплое одеяло, вещи для подстилки.

Спасибо всем, кто протянул руку помощи бездомным животным, не остался равнодушным к их беде. Хочется верить, что все кошки и собаки, котята и щенки найдут себе заботливых хозяев, которые подарят им человеческую любовь. Надеемся, что наша дружба с пунктом передержки «Ищу дом» для бездомных животных станет доброй традицией на долгие годы!

Особенно хочется выразить слова благодарности организатору акции Татьяне Викторовне Константиновой, старшему воспитателю нашего детского сада.

Ольга БЫЧКОВА, заведующая МБДОУ детский сад № 1 п.Радченко.