Противостоим экстремизму вместе

Одной из особенностей современной России стала активизация деструктивной деятельности многочисленных общественных формирований, в том числе различных партий и общественных движений, которая по многим своим направлениям выходит за рамки закона: их печатные издания, выступления лидеров, пропагандистские кампании содержат призывы, угрожающие общественному порядку, межнациональному согласию, государственному строю, то есть имеют экстремистский характер.

Экстремизм - приверженность отдельных лиц, групп, организаций к крайним, радикальным взглядам, позициям и мерам в общественной деятельности.

Экстремизм распространяется как на сферу общественного сознания, общественной психологии, морали, идеологии, так и на отношения между социальными группами (социальный экстремизм), этносами (этнический или национальный экстремизм), общественными объединениями, политическими партиями, государствами (политический экстремизм), конфессиями (религиозный экстремизм).

Какими бы мотивами ни руководствовались экстремисты, их основная цель - дестабилизация социального и этнополитического положения, создание максимально конфликтных ситуаций.

Своим бездействием мы можем спровоцировать ситуацию, в результате которой государство и общество в целом окажутся под угрозой.

Вы можете существенно помочь правоохранительным органам, реализующим целый комплекс мер, направленных на выявление и пресечение экстремистских проявлений, если сообщите о ставших вам известными проявлениях экстремизма, позвонив по телефону доверия Управления ФСБ России по Тверской области (4822) 77-74-41.

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Борьба с коррупцией -дело каждого

Одной из самых насущных проблем российского общества является проблема коррупции. Коррупция стала тормозом ускорения динамики развития страны, угрозой национальной безопасности, одним из факторов низких темпов экономики. Данная проблема остаётся насущной и для тверского региона.

Приоритетной задачей по противодействию коррупции в Тверской области является устранение причин и условий, её порождающих. Иными словами, противодействие коррупции должно начинаться с профилактики предполагаемых коррупционных правонарушений и быть нацеленной на их предупреждение.

Решение этой задачи невозможно без консолидации организационно-правового потенциала органов государственной власти, использования авторитета общественных объединений Тверской области и поддержки жителей Тверской области. Только объединив наши усилия, мы сможем запустить для эффективного функционирования все механизмы противодействия коррупции, организовать работу по профилактике коррупционных проявлений и минимизации их последствий для региона.

О ставших вам известными коррупционных проявлениях вы можете сообщить:

телефон доверия губернатора Тверской области (4822) 33-14-14,

Главное управление региональной безопасности Тверской области -

8 (4822) 36-01-24, 8 (4822) 36-01-25.

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Остановим терроризм вместе

Проблема борьбы с терроризмом не теряет своей актуальности. Терроризм в любых формах своего проявления превратился в одну из опасных по своим масштабам, непредсказуемости и последствиям общественно-политических и моральных проблем, которую приходится учитывать и нам – жителям Тверской области.

Решение этой проблемы остается одной из главных в деятельности государства и общественных институтов. Только благодаря объединению наших усилий и помощи органам власти мы сможем преодолеть нависшую угрозу. Ведь, направляя свои удары против органов государственной власти, террористы делают это посредством эскалации насилия над мирными гражданами.

Расчет террористов очевиден: своими кровавыми действиями они вызывают естественную реакцию нормального человека на угрозу его жизни, здоровью, благополучию. Человек боится и невольно совершает действия, выгодные террористам. Используя это, бандиты давят на власть, шантажируя ее, пытаясь вымогать желаемое. В качестве потенциальных объектов террористических устремлений могут рассматриваться любые физические и юридические лица, места массового пребывания людей, объекты недвижимости, критической инфраструктуры, транспорта, жизнеобеспечения, коммуникационные и информационные сети.

Мы несём ответственность за жизнь каждого индивида: если терроризм подвергает опасности жизнь человека, значит, он подвергает опасности и всю нашу цивилизацию.

Уважаемые жители и гости Тверской области! Проявляйте бдительность!

О ставших вам известных подозрительных действиях со стороны отдельных лиц, местах нахождения бесхозных предметов, припаркованных в неположенных местах автомобилях вы можете сообщить по телефону доверия Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Тверской области (4822) 77-74-41.