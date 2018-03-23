В Тверской области утвержден план мероприятий по реализации Послания Президента России Владимира Путина

В Тверской области утвержден план основных мероприятий по реализации Послания Президента России Владимира Путина Федеральному Собранию РФ. Документ принят на заседании регионального Правительства, которое провел Губернатор Игорь Руденя.

«В Послании определяются основные направления развития страны. Для Тверской области они имеют первоочередное значение. Особенно это касается дорог, медицинской помощи, пространственного развития, демографической ситуации – всего, что связано со средой проживания и развитием нашего населения. Очень важно, чтобы все члены областного Правительства приняли активное участие в решении задач, поставленных Президентом. Прежде всего, через реализацию отраслевых проектов», – сказал Игорь Руденя.

В региональный план включено порядка 40 мероприятий, направленных на решение ключевых задач, обозначенных Президентом.

Глава государства подчеркнул значимость адресной поддержки семей с детьми, обновления детских поликлиник, обеспечения детей до трех лет местами в ясельных группах. Соответствующие мероприятия нашли отражение в плане наряду с мерами по поддержке людей старшего поколения. Это предоставление выплат при рождении первого ребенка, укрепление материально-технической базы поликлиник, разработка программы «Активное долголетие для пожилых людей» и др.

Владимир Путин поручил обеспечить шаговую доступность качественной и современной медицинской помощи. В Тверской области по инициативе Губернатора Игоря Рудени с 2017 года реализуется проект по установке в сельской местности современных фельдшерско-акушерских пунктов. 16 новых модульных ФАПов уже начали свою работу. В 2018 году планируется установить еще 36 таких объектов.

В Послании Президент предложил запустить программу по созданию в регионах культурно-образовательных и музейных комплексов, которые должны стать настоящими центрами культурной жизни для молодежи и людей всех возрастов. Соответствующие мероприятия реализуют Комитет по делам культуры региона и Архивный отдел.

По направлению «Поддержка талантливых учителей, укрепление целостной системы развития творческих способностей и талантов детей» запланирован ряд мероприятий по линии Минстерства образования Тверской области. В том числе это обучение педагогов, создание центров профессиональных квалификаций. В рамках развития волонтерства запланирована организация регионального ресурсного центра по поддержке добровольческого движения в Тверской области.

Владимир Путин обратил внимание на важность создания современной среды, преображения населенных пунктов с сохранением их исторического облика. В Тверской области реализуется программа по формированию комфортной городской среды, рассчитанная до 2022 года. Всего за 5 лет планируется благоустройство 90 общественных территорий и 30 парков.

Среди других ключевых направлений, обозначенных Президентом – строительство и обустройство современных автомобильных дорог, в том числе местных. В текущем году в Тверской области отремонтируют более 160 км местных дорог и свыше 100 тысяч квадратных метров дворовых территорий.

Решение задач в сфере экологии связано с разработкой и утверждением паспорта регионального проекта «Сохранение и предотвращение загрязнения реки Волги».

Блок мероприятий плана посвящен развитию сельхозкооперации, обновлению промышленности, развитию малого и среднего бизнеса. Это решение задач импортозамещения, вовлечения тверских товаропроизводителей во внешнеэкономическую деятельность, поддержки молодежного предпринимательства.

Кроме того, в план включены мероприятия по внедрению метода проектной работы, продвижению современных профессиональных кадров на государственной службе.

Минэкономразвития Тверской области будет вести ежеквартальный мониторинг реализация мероприятий плана по реализации Послания Президента России.

Пресс-служба Правительства Тверской области