Более 5 млрд рублей субсидий получат муниципалитеты Тверской области на решение социально значимых задач в 2018 году

На решение социально значимых вопросов местного значения в 2018 году муниципальные образования Верхневолжья получат субсидии общим объёмом свыше 5,1 млрд рублей — на 400 млн рублей больше, чем в 2017-м. Финансирование будет предоставлено за счёт регионального и федерального бюджетов. Распределение средств утвердили на заседании Правительства Тверской области, которое провёл Губернатор Игорь Руденя.

«Необходимо обеспечить эффективное выполнение всех приоритетных программ на территориях. Важен высокий уровень ответственности всех участников реализации социально значимых проектов», — обозначил Игорь Руденя.

Субсидии предоставляются муниципалитетам на софинансирование расходов по 44 направлениям. 35% от общей суммы — более 1,8 млрд рублей — предназначено отрасли образования. Средства будут направлены на обеспечение горячего питания учеников начальных классов, подвоз школьников, повышение заработной платы педагогов допобразования, приобретение путёвок в оздоровительные лагеря, строительство и ремонт школ, детских садов и загородных лагерей.

Финансовая поддержка городов воинской славы Твери и Ржева составит порядка 863 млн рублей.

Более 747 млн рублей предусмотрено на ремонт улично-дорожной сети муниципальных образований, строительство и реконструкцию дорог общего пользования, транспортное обслуживание населения, поддержку социальных маршрутов внутреннего водного транспорта.

Общий размер субсидий муниципалитетам на формирование современной городской среды и реализацию адресной инвестиционной программы — около 581 млн рублей.

На оказание финансовой поддержки в связи с увеличением минимального размера оплаты труда заложено почти 318 млн рублей. На повышение зарплаты работников культуры в рамках выполнения майских указов Президента РФ Владимира Путина, строительство домов культуры на селе, укрепление материально-технической базы существующих ДК — более 315 млн рублей.

Около 132 млн рублей — субсидии на приобретение и установку спортивных плоскостных сооружений, оборудования и инвентаря, строительство и реконструкцию физкультурно-спортивных объектов. Такая же сумма будет направлена на софинансирование программы поддержки местных инициатив в городских округах и районах.

В сфере молодёжной политики муниципалитеты получат 108,7 млн рублей, из них 105 млн рублей — на обеспечение молодых семей жильём.

35,8 млн рублей из областного и федерального бюджетов будет предоставлено муниципальным образованиям Верхневолжья на приобретение жилья для многодетных семей и реализацию программы «Доступная среда».

42,3 млн рублей планируется направить на грантовую поддержку местных инициатив жителей сельской местности и другие цели.

Пресс-служба Правительства Тверской области