28 марта в России объявлено днем траура. Тверская область скорбит вместе со всей Россией

28 марта объявлено в России днем траура в связи с гибелью людей в результате пожара в Кемерово. Соответствующий указ 27 марта подписал Президент Российской федерации Владимир Путин.

В день траура на всей территории страны приспущены Государственные флаги Российской Федерации. Учреждения культуры и телерадиокомпании отменили развлекательные мероприятия и передачи.

Соболезнования родным и близким погибших выразил Губернатор Игорь Руденя. Перед началом заседания Правительства Тверской области, которое прошло 27 марта, Игорь Руденя и члены Правительства почтили память погибших минутой молчания.

27 марта в Твери состоялся траурный митинг, посвящённый трагедии в Кемерово. Горожане почтили память погибших минутой молчания. Жители областной столицы принесли цветы, свечи и игрушки к створуулицы Трёхсвятской, а также к памятнику семье на Тверской площади.

Перед участниками митинга выступили руководители образовательных учреждений областного центра, общественных организаций, представители духовенства.

В храмах Тверской области в этот день прошли панихиды.

Пресс-служба Правительства Тверской области