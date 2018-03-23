Игорь Руденя: 700-летие подвига Михаила Тверского должно стать событием федерального уровня

27 марта Губернатор Игорь Руденя провел совещание по подготовке и проведению мероприятий, посвященных 700-летию подвига святого благоверного князя Михаила Тверского и 650-летию со дня преставления святой благоверной княгини Анны Кашинской. В обсуждении приняли участие Митрополит Тверской и Кашинский Виктор, члены регионального Правительства, представители силовых ведомств, руководства Твери, Кашинского района.

«Эти даты важны не только для Тверской области, но и для всей России, всего православного мира. Духовный подвиг Михаила Тверского и Анны Кашинской стал примером служения Отечеству и православной вере. Сохранение памяти об этих святых имеет важное значение для нашей работы по духовно-нравственному воспитанию детей», - отметил Игорь Руденя.

Центральные мероприятия в честь Михаила Тверского 5 декабря в Твери. К этой дате планируется приурочить открытие и освящение Спасо-Преображенского собора в Твери.

Другие мероприятия, приуроченные к значимым датам, будут проходить в регионе на протяжении всего года. Это тематические конференции, лекции, просветительские чтения в библиотеках, образовательных учреждениях, музеях, обучающий семинар для учителей истории и краеведения Твери и области, показ моноспектакля «Михаил Тверской» в исполнении заслуженного артиста России Георгия Пономарева в муниципальных образованиях, межрегиональные военно-исторические и историко-культурные фестивали «Тверская застава», «Эпоха», «Княжество Тверское», конкурсы детского рисунка и многое другое.

Участники заседания обсудили вопросы создания оргкомитета по подготовке к проведению центральных мероприятий. В него войдут представители власти, духовенства, общественных организаций, бизнес-сообщества, деятели культуры. Оргкомитет будет решать вопросы выбора и согласования площадок проведения мероприятий, их финансирования, транспортного обеспечения, привлечения волонтеров.

По линии регионального Министерства туризма уже разработан туристический маршрут, посвященный жизни и подвигу Михаила Тверского. В мае он будет презентован федеральным туроператорам.

Губернатор Игорь Руденя подчеркнул, что знаковые даты должны привлечь в регион большое количество почетных гостей, паломников и туристов и стать событиями федерального масштаба.

Пресс-служба Правительства Тверской области