ПРОГРАММА ПО ПОВЫШЕНИЮ НАДЕЖНОСТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ В ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ БУДЕТ РАЗРАБОТАНА

В Тверской области разрабатывается программа повышения надёжности и развития электроснабжения региона на 2018-2019 годы

26 января Губернатор Игорь Руденя провёл в Правительстве Тверской области совещание, на котором обсудили проект программы повышения надёжности и развития электроснабжения региона. Документ рассчитан на 2018-2019годы и отражает ключевые направления работы в данной сфере.

«Наша задача — повысить стабильность энергоснабжения территории Верхневолжья, минимизировать количество отключений и перепадов напряжения. Мы являемся одним из регионов, которым на эти цели выделена значительная сумма средств. С учётом тех проблем, которые возникают на нашей территории в части энергоснабжения, эта мера является абсолютно необходимой», — обозначил Игорь Руденя.

Программа является рабочим планом по реализации соглашения Правительства области и компании «Россети» в сфере развития электросетевого комплекса Верхневолжья, которое подписано в конце прошлого года.

В приоритете — модернизация сетей энергоснабжения в тех муниципалитетах, которые наиболее подвержены отключениям электричества, в частности на юго-западе региона.

Предусматривается реконструкция существующих и строительство новых линий электропередачи и питающих центров, техническое перевооружение трансформаторных подстанций, внедрение автоматизированной системы диспетчерского управления на электросетях, модернизация системы учёта электроэнергии, обновление парка спецтехники ремонтных бригад.

Все мероприятия на конкретных территориях согласовываются с главами муниципальных образований. Руководство муниципалитетов также планируется включить в комиссии по контролю за ходом работ на объектах электросетевого хозяйства и их приёмке.

В рамках соглашения о сотрудничестве Тверская область и ПАО «Россети» также планируют взаимодействовать по консолидации муниципальных электросетевых активов для сокращения количества частных территориальных сетевых организаций, создания единого центра ответственности, улучшения надёжности и качества энергоснабжения потребителей.

Пресс-служба Правительства Тверской области.