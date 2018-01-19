РАСХОДЫ НА ЗДРАВООХРАНЕНИЕ ИЗ БЮДЖЕТА В ЭТОМ ГОДУ ПО ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ СОСТАВЯТ СВЫШЕ 12 МИЛЛИАРДОВ РУБЛЕЙ

Тверской области обеспечат финансовую поддержку будущих медиков, обучающихся по целевому направлению

В 2018 году в Тверской области на 1,6 млрд рублей увеличивается финансирование сферы здравоохранения. В частности, в госпрограмму включены новые мероприятия – компенсационные выплаты фельдшерам и финансовая поддержка будущих медиков. Вопрос сохранения и развития кадрового потенциала отрасли обсуждался на заседании Правительства Тверской области, которое провел Губернатор Игорь Руденя.

О необходимости последовательно заниматься в регионах повышением доступности и качества медицины говорил Президент России Владимир Путин на заседании Координационного совета по реализации Национальной стратегии действий в интересах детей в ноябре 2017 года.

«Приоритетной задачей для нашего региона является развитие сельской медицины. Для этого мы будем наращивать объёмы выездных форм работы, развивать санавиацию, устанавливать новые фельдшерско-акушерские пункты. Важно, чтобы данные меры сопровождала системная работа по сокращению кадрового дефицита», – обозначил Губернатор Игорь Руденя.

В 2018 году в государственную программу «Здравоохранение Тверской области» включено новое мероприятие – компенсационные выплаты фельдшерам, которые устраиваются на работу в сельских территориях. В областном бюджете на эти цели заложено 3,6 млн рублей, из федерального бюджета выделяется 5,4 млн рублей. Размер выплат составит 500 тыс. рублей. В этом году их получат 18 фельдшеров.

Кроме того, предусмотрено материальное поощрение студентов, обучающихся по целевому направлению в Тверском государственном медицинском университете по программе ординатуры. Из региональной казны на поддержку будущих медиков выделяется 2,5 млн рублей. Ежегодный размер выплаты определен в объеме 50 тыс. рублей. Планируется, что в 2018 году ее получат 50 человек.

Целевое обучение направлено на решение задачи повышения доступности и качества медицинской помощи в отдаленных территориях. По договору целевого обучения выпускник ординатуры обязан проработать в медицинской организации, с которой у него заключен договор, в течение трех лет.

Таким образом, за счет целевого обучения, начиная с 2020 года, количество узких специалистов в районах планируется увеличивать на 50 человек ежегодно.

В 2018 году в Тверской области также будут продолжены компенсационные выплаты медикам, переехавшим на работу в сельскую местность: по 1 млн рублей врачам и по 300 тыс. рублей медработникам среднего звена. Финансовая поддержка предусмотрена 15 врачам и 21 медработнику.

Справочно: Общее финансирование государственной программы «Здравоохранение Тверской области на 2015-2020годы» в 2018 году составит свыше 12,1 млрд рублей. Из них порядка 10,7 млрд рублей – ассигнования из регионального бюджета, 1,4 млрд рублей – средства федеральной казны.

Пресс-служба Правительства Тверской области.