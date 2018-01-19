ГУБЕРНАТОР РУДЕНЯ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИИ КОЛЛЕГИИ УПРАВЛЕНИЯ МВД ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

Игорь Руденя принял участие в заседании коллегии УМВД России по Тверской области

26 января Губернатор Игорь Руденя принял участие в расширенном заседании коллегии УМВД России по Тверской области, где были подведены итоги работы правоохранительной системы региона в прошедшем году и определены задачи на 2018 год. В мероприятии принял участие начальник ведомства Владимир Андреев, руководители других структур.

«Президент Российской Федерации Владимир Путин подчеркнул, что эффективная работа полиции является важным условием надёжной защиты покоя и безопасности людей, стабильного, уверенного развития нашего государства и общества. Благодаря профессионализму личного состава регионального управления МВД можно отметить ряд достижений в борьбе с преступностью и нарушениями закона», - отметил Игорь Руденя.

В 2017 году в Тверской области на 8% снизилось число преступлений в общественных местах, на 30% и 7% - разбоев и краж, на 30% - преступлений, совершённых иностранцами. На четверть снизилась преступность со стороны несовершеннолетних.

Количество ДТП в регионе сократилось на 8,6%, значительно снизилось число погибших и пострадавших в них людей, в том числе детей. Положительная динамика должна сохраняться – подчеркнул Игорь Руденя.

В 2017 году в рамках государственной программы по обеспечению правопорядка и безопасности населения было установлено более 20 систем автоматизированной фиксации нарушений на дорогах региона, закуплено более 40 автомобилей для инспекции по безопасности дорожного движения и участковых уполномоченных полиции. Эта работа будет продолжена – заверил глава региона. Владимир Андреев поблагодарил Губернатора Игоря Руденю за поддержку в укреплении материально-технической базы ведомства, отметив, что это имеет большое значение для решения служебных задач.

Среди других важных направлений сотрудничества правоохранительных органов и областной власти – противодействие коррупции в коммунальной сфере и других значимых отраслях, поддержание порядка в сфере пассажирских перевозок, борьба с экстремизмом и террористической угрозой, нелегальной миграцией.

«Очень важно, чтобы в обществе сохранялись и развивались традиционные для нашей страны ценности, среди которых – уважение к закону и государству. Именно на это должна быть направлена профилактическая и воспитательная работа среди молодёжи. Сейчас в регионе началась большая и комплексная работа по этому направлению», - подчеркнул Игорь Руденя.

Глава региона поблагодарил сотрудников ведомства за ежедневную работу в интересах региона, его жителей и вручил заслуженные награды.

Пресс-служба Правительства Тверской области.