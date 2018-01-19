НАРОДНАЯ РЫБАЛКА В "РИВЕРЕ" - 18 ФЕВРАЛЯ!

18 февраля в Конаковском районе на территории загородного комплекса "Ривер-клаб" на Волге пройдет X Всероссийский фестиваль «Народная рыбалка». Мероприятие проводится при поддержке Правительства Тверской области с целью развития спортивного рыболовства и сохранения национальных традиций.Попечительский совет фестиваля возглавляет Президент России Владимир Путин. По мнению главы государства, «Народная рыбалка» объединяет тысячи жителей страны, которые ценят здоровый образ жизни и активный отдых на природе.«Для Верхневолжья ловля рыбы — по-настоящему народный промысел с многовековой историей. Тверская область стремится хранить свои лучшие традиции. Развитие рыболовного туризма, активного отдыха на водоёмах — один из наших приоритетов», — считает Губернатор Игорь Руденя.В этом году зимняя ловля совпадет с проводами зимы – Масленицей, поэтому мероприятие обещает стать настоящим праздником. Гости смогут угоститься чаем из самовара с пряниками и баранками, увидеть выступления народных коллективов, скоморохов, детских аниматоров. Также пройдет вертолетное шоу и многое другое. Участие в фестивале бесплатное.В прошлом году соревнования собрали небывалое количество участников — более 5 тысяч человек. Попробовать свои силы в рыболовном деле мог любой желающий независимо от возраста и рыболовного стажа. Взрослые боролись за звание лучшего рыбака в двух турах: на первом этапе нужно было выловить самую крупную рыбу, на втором подсчитывали общий вес улова. В этом году главным призом фестиваля станет автомобиль.Отдых на воде - в числе основных направлений туризма, которые планируется развивать в Тверской области. Регион располагает огромным потенциалом в этой сфере: на территории Верхневолжья находятся множество рек и озёр, крупнейшим и самым известным из которых является Селигер, а также водохранилища — Иваньковское, Рыбинское, Угличское, Вазузское и Вышневолоцкое. В водоёмах насчитывается более 30 видов рыбы. Зимой, на подлёдной рыбалке хорошо ловятся щука, окунь, судак, лещ, плотва, в весенне-летний сезон — любые виды.Потенциал области в рыболовном туризме — это не только уникальные природные ресурсы, но и удобная инфраструктура. В окрестностях озёр, водохранилищ и на берегах Волги расположено множество домов отдыха и туристических баз, куда можно приехать всей семьёй.

Пресс-служба Правительства Тверской области.